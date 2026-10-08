தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்; 3 தரப்புக்கும் மானப்பிரச்னை
தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்; 3 தரப்புக்கும் மானப்பிரச்னை
UPDATED : அக் 08, 2026 11:08 AM
ADDED : அக் 08, 2026 11:07 AM
UPDATED : அக் 08, 2026 11:08 AM ADDED : அக் 08, 2026 11:07 AM
-நமது நிருபர்-
எல்லா தரப்பிலும் ஆர்வத்தோடும், திக்...திக்... மனநிலையோடும் எதிர்பார்க்கப்படும் மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள், நாளை (அக்.,9) வெளியாக இருக்கின்றன.
இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றால் தான், 'முதல்வர் விஜய் செல்வாக்கு சரியவில்லை; உயர்ந்திருக்கிறது' என்று தவெக தரப்பு, அடித்துச் சொல்ல முடியும். அதை சாதிப்பதற்காக, பகீரத பிரயத்தனம் செய்திருக்கின்றனர், ஆளும் கட்சியினர்.
ஏதாவது ஒரு தொகுதியிலாவது வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் திமுகவும், அதிமுகவும் இருக்கின்றன. அதிமுக இரண்டிலும் தோற்றால், கட்சியில் இபிஎஸ்., நிலைமை கேள்விக்குறியாகி விடும். ஒன்றில் மட்டுமாவது வென்றால், எப்படியாவது சமாளிக்கலாம். திமுக இரண்டிலும் தோற்று விட்டால், 'உதயநிதியால் பயன் எதுவும் இல்லை' என்று தவெக ஐடி விங் அணியினர் தாறுமாறாக பிரசாரம் செய்வர்.
இப்படி ஒவ்வொரு தரப்புக்கும் ஒவ்வொரு விதமான நெருக்கடி இருக்கும் நிலையில், நாளை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக இருக்கின்றன. தவெக இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றால், கம்யூனிஸ்ட், விசிக., போன்ற குடைச்சல் கட்சிகள் பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை என்ற முடிவுக்கு விஜய் வந்து விடுவார். ஒரு வேளை தவெக இரண்டிலும் தோற்று விட்டால், 'வைகோ வந்த ராசி' என்று திமுக ஐடி விங் மீம்ஸ் போட்டுக் கொண்டாடும்.
யார் வென்றாலும், தோற்றாலும், 'இது பாமகவுக்கு கிடைத்த வெற்றி' என்று அன்புமணி அறிக்கை வெளியாகும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. இடைத்தேர்தல் முடிவுகளை கவலையின்றி எதிர்கொள்ளப் போவது, நாதக.வும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தான் என வலைதளங்களில் கேலி, கிண்டலான கருத்துகள் பதிவிடப்பட்டு வருகின்றன.