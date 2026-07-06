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சங்கங்கள் பரிந்துரையை கேட்காமல் சிறப்பு டெட் தேர்வு மூலம் பழிவாங்கியதா திமுக?

சங்கங்கள் பரிந்துரையை கேட்காமல் சிறப்பு டெட் தேர்வு மூலம் பழிவாங்கியதா திமுக?

19

ADDED : ஜூலை 06, 2026 05:03 AM

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ADDED : ஜூலை 06, 2026 05:03 AM

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மதுரை: ''ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு 'டெட்' தேர்வு தொ டர்பாக சங்கங்கள் வழங்கிய பரிந்துரைகளை கேட்காத அப்போதைய தி.மு.க., அரசு, பழிவாங்கும் நோக்கில் வினாத்தாள் தயாரித்துள்ளது. எனவே தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை 33 சதவீதமா க நிர்ணயிக்க முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என சங்கங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன.

மத்திய அரசின் கட்டாயக் கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி இடைநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு 'டெட்' தேர்ச்சி கட்டாயம் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதன்படி தி.மு.க., ஆட்சியில் சிறப்பு 'டெட்' தேர்வு முடிவு செய்யப்பட்டது.

ஆசிரியர்கள் மீது உளவியல் தாக்குதல்


ஜூலை 4, 5ல் நடந்த இத்தேர்வுகள் மிக கடினம் என ஆசிரியர்கள் தெரிவித்தனர். 20 ஆண்டுகளாக தொடக்க நிலை வகுப்பில் பாடம் கற்பித்தவர்களுக்கு உயர், மேல்நிலை அளவில் வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன. குரூப் தேர்வு போல் கூற்று, காரணம் கூறுக வகை வினாக்கள் இடம் பெற்றது அதிர்ச்சியாக இருந்தது. ஆசிரியர் வயது, உடல் நிலையை கவனத்தில் கொள்ளாமல் பணி நியமன தேர்வு போல் வினாக்கள் தயாரிக்கப்பட்டு, ஆசிரியர்கள் மீது உளவியல் ரீதியான தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது என ஆசிரியர் சங்கங்கள் கடுமையாக குற்றம் சாட்டியுள்ளன.

தமிழ்நாடு அனைத்து ஆசிரியர் முன்னேற்ற பேரவை மாநில தலைவர் ஆரோக்கியதாஸ் கூறியதாவது: இத்தேர்வுக்கான வினாத்தாள் தி.மு.க., ஆட்சியில் தயாரிக்கப்பட்டது. 2025 செப். 4, நவ.21ல் அப்போதைய அமைச்சர் மகேஷ், ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகிகளுடன் இத்தேர்வு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

அதில், தேசிய ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனம் (என்.சி.டி.இ.,) வழிகாட்டுதல் படி மாநில அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இடஒதுக்கீடு பிரிவை சேர்ந்தவர்களுக்கு தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை குறைப்பது, ஆசிரியர்கள் கற்பிக்கும் பாடத் திட்டத்தில் இருந்து மட்டுமே வினாக்கள் கேட்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வைத்தோம்.

பரிசீலிப்பதாக அமைச்சர், கல்வி அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர். ஆனால் அதை மீறி, சமுதாயத்தில் ஆசிரியர்களை சிறுமைப்படுத்தும் நோக்கத்தில் வினாத்தாள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பழிவாங்கும் செயல். இதை புரிந்துகொண்டு சிறப்பு 'டெட்' தேர்வு தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை 33 சதவீதமாக (150க்கு 50 மதிப்பெண்கள்) நிர்ணயிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட வேண்டும் என்றார்.

அதிகாரத்தின் உச்சம்


தமிழ்நாடு உயர், மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள் கழக முன்னாள் மாநில தலைவர் சாமிசத்திய மூர்த்தி கூறியதாவது: சிறப்பு 'டெட்' தேர்வுகளில் ஆசிரியர்கள் கற்பித்தல் பணி நிலைக்கு ஏற்ப 20 சதவீதம் வினாக்களே இடம் பெற்றுள்ளன. 50 வயதை கடந்த ஆசிரியர்கள் கடும் மனஉளைச்சலில் உள்ளனர். வினாத்தாள் தயாரிப்பு அதிகாரத்தின் உச்சமாக தெரிகிறது. ஆசிரியர்கள் மீது மட்டும் இதுபோன்ற தாக்குதல் தொடர்கின்றது. நீதி, நிர்வாகம் (ஐ.ஏ.எஸ்.,உட்பட) உட்பட அனைத்து துறைகளிலும் இதுபோன்ற தகுதித் தேர்வு நடத்த முடியுமா. அதிகாரத்தில் உள்ள அனைவரையும் உருவாக்கியவர்கள் ஆசிரியர்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது என்றார்.

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