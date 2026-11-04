ரூ.400 கோடி லஞ்ச வழக்கு விசாரணையில் போலீசார் துன்புறுத்தினார்களா? நீதிமன்றத்தில் மகேஷ் சொன்னது இதுதான்
ரூ.400 கோடி லஞ்ச வழக்கு விசாரணையில் போலீசார் துன்புறுத்தினார்களா? நீதிமன்றத்தில் மகேஷ் சொன்னது இதுதான்
ADDED : நவ 04, 2026 05:38 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:38 PM
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் பெற்றுத் தர, ரூ.400 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டார்.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, நவ.2ம் தேதி முதல் நவ. 4ம் தேதி மாலை 5 மணி வரை மகேஷை காவலில் வைத்து மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். காவல் விசாரணை முடிந்து முறைப்படி சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். பின்னர் மகேஷ், சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
அப்போது அவரிடம் சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி, போலீஸ் விசாரணையின் போது உடல் அல்லது மனதளவில் போலீசார் துன்புறுத்தினார்களா? உணவு முறையாக வழங்கப்பட்டதா? உள்ளிட்ட கேள்விகளை எழுப்பினார். அவற்றிற்கு பதிலளித்த மகேஷ், துன்புறுத்தல் எதுவும் இல்லை, உணவு முறையாக வழங்கப்பட்டது என்று கூறினார்.
பின்னர், நவ.6 வரை சிறையில் அடைக்க சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து, மகேஷை போலீசார் பாதுகாப்புடன் சிறையில் அடைக்க அழைத்துச் சென்றனர்.