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/தினம் தினம்/செய்தி எதிரொலி/'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: கோவில் நிலத்தில் ஈ.வெ.ரா., சிலை அகற்ற ஆய்வு

'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: கோவில் நிலத்தில் ஈ.வெ.ரா., சிலை அகற்ற ஆய்வு

'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: கோவில் நிலத்தில் ஈ.வெ.ரா., சிலை அகற்ற ஆய்வு

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PUBLISHED ON : ஜூலை 10, 2026 12:00 AM

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PUBLISHED ON : ஜூலை 10, 2026 12:00 AM

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சென்னை : நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தி அடிப்படையில், திருக்கண்டியூரில் உள்ள பிரம்மசிரக்கண்டீஸ்வரர் கோவில் நிலத்தில் உள்ள ஈ.வெ.ரா., சிலை குறித்து, தாசில்தார் தலைமையிலான குழு, நேற்று நேரில் ஆய்வு செய்தது.

தஞ்சை மாவட்டம் திருக்கண்டியூரில் உள்ள, 1,300 ஆண்டுகள் பழமையான பிரம்மசிரக்கண்டீஸ்வரர் கோவில் நிலத்தில், எவ்வித அனுமதியுமின்றி ஈ.வெ.ரா., சிலை நிறுவப்பட்டு இருப்பதாக புகார் எழுந்தது.

இது தொடர்பாக, ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம ரவிக்குமார், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் கீழ் சில தகவல்கள் கேட்டு, மனு தாக்கல் செய்தார். அதற்கு, அறநிலையத் துறை மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் அளித்த பதிலில், 'கோவில் நிலத்தில் ஈ.வெ.ரா., சிலை அமைக்க, எவ்வித அனுமதியும் வழங்கப்படவில்லை' என கூறப்பட்டது.

இது குறித்த செய்தி, கடந்த 8ம் தேதி, நம் நாளிதழில் வெளியானது. அதனால், கோவில் நிலத்தில் உள்ள ஈ.வெ.ரா., சிலையை, திருவையாறு தாசில்தார் பிரேம்குமார் நேற்று( ஜூலை09) நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

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