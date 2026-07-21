தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/டாஸ்மாக்கை தனியார் மயமாக்குவது தொடர்பாக விவாதம் நடந்தது; அமைச்சர் விக்னேஷ்

டாஸ்மாக்கை தனியார் மயமாக்குவது தொடர்பாக விவாதம் நடந்தது; அமைச்சர் விக்னேஷ்

டாஸ்மாக்கை தனியார் மயமாக்குவது தொடர்பாக விவாதம் நடந்தது; அமைச்சர் விக்னேஷ்

12

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 04:42 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:09 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

12

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 04:42 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:09 PM

12
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: டாஸ்மாக்கை தனியார் மயமாக்குவது தொடர்பாக விவாதம் நடந்தது என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறி உள்ளார்.

அவரது பேட்டி;

இப்போதும் கூட டாஸ்மாக் சென்று பார்த்தால் குப்பைமேடாக இருக்கும். யாரேனும் எங்கேயாவது படுத்திருப்பார்கள். இதை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க முடியுமா? இந்த துறையை சரிசெய்ய வேண்டும், சீரமைக்க வேண்டும்.

அதற்கான முயற்சிகளை தவெக அரசு மேற்கொண்டது. அந்த முயற்சிக்காக எங்களுக்குள் (துறை சார்ந்த கலந்துரையாடலை குறிப்பிடுகிறார்) பேசிக் கொண்ட விவாதத்தின் போது, சிலர் ரெஸ்டோ பார் கொண்டு வரலாம், சிலர் தனியார்மயம் ஆக்கிவிடலாம் என்றனர், சிலர் டாஸ்மாக்கின் கட்டமைப்பையே மாற்றலாம், சிலர் டாஸ்மாக்கையே எடுத்து விடலாம் என்று பேசினர்.

எங்களுக்குள் நடந்த கலந்துரையாடலில் ரெஸ்டோ பார் என்பதை மட்டுமே எப்படியோ யாரோ வெளியில் சொல்லி இருக்கின்றனர். அது பேசுபொருளாகி விட்டது.

இவ்வாறு அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறினார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us