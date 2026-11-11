அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சருக்கு எதிரான பதவிநீக்கத் தீர்மானம் தோல்வி; டிரம்ப் நிம்மதி
அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சருக்கு எதிரான பதவிநீக்கத் தீர்மானம் தோல்வி; டிரம்ப் நிம்மதி
ADDED : நவ 11, 2026 07:50 AM
ADDED : நவ 11, 2026 07:50 AM
வாஷிங்டன்: ஈரான் மீது அமெரிக்கா நடத்தி வரும் போருக்கு எதிரான மனநிலை மக்கள் மத்தியில் நிலவி வருகிறது. இந்தப் போரினால் காஸ் உள்பட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் அமெரிக்க மக்கள் டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் மீது அதிருப்தியில் உள்ளனர். இதன் தாக்கம் தான் அண்மையில் நடந்த இடைக்கால தேர்தலில் எதிரொலித்தது.
பிரதிநிதிகள் சபையின் ஒப்புதலின்றி ஈரானுக்கு எதிராக போர் துவங்கியதாக, அமெரிக்க பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் பீட் ஹெக்செத்தை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி, பிரதிநிதிகள் சபையில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. ஜனநாயகக் கட்சியின் ஆதரவுடன், டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சியின் எம்பி தாமஸ் மாசி, இந்தத் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார். இதற்கு ஓட்டெடுப்பில் சரிசமமான ஆதரவு கிடைத்தது. இறுதியில் 211-204 என்ற கணக்கில் நூலிழையில் தீர்மானத்தின் மீதான ஓட்டெடுப்பு தோல்வியில் முடிந்தது.
இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த ஹெக்செத், 'எனக்கு எதிரான இந்தத் தீர்மானம் ராணுவத்தின் சேவையையும், தலைமையையும் தண்டிக்கும் முயற்சியாக பார்க்கிறேன். கொள்கை ரீதியிலான வேறுபாடுகள் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி பதவிநீக்கத்திற்கான குற்றங்கள் ஆகாது,' எனக் கூறினார்.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பும் இத்தீர்மானத்தின் தோல்வியை வரவேற்பதாகச் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவர் விடுத்த பதிவில், 'பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பீட் ஹெக்செத் மீது ஜனநாயகக் கட்சியினர் கொண்டு வந்த பதவிநீக்கத் தீர்மானம் தோல்வியடைந்துள்ளது. தோமஸ் மாசியைத் தவிர மற்ற அனைத்துக் குடியரசுக் கட்சி உறுப்பினர்களும் பீட் ஹெக்செத்திற்கு ஆதரவாக ஓட்டு போட்டுள்ளனர். வெனிசுலா, ஈரானுக்கு எதிரான வெற்றிகள், அமெரிக்க ராணுவ வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவிலானது. ஹெக்செத் ஒரு சிறந்த அமெரிக்க தேசபக்தர் என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது. ஜனநாயகக் கட்சியினர் அமெரிக்க நாட்டைத் தொடர்ந்து துஷ்பிரயோகம் செய்து, அதிகாரத்தை ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அவர்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்,' இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இடைக்கால தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஜனநாயகக் கட்சியினர் அடுத்தாண்டு ஜனவரியில் பதவியேற்க உள்ளனர். அப்போது, முதல் இரு அவைகளிலும் டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சியினர் இரு அவைகளிலும் பெரும்பான்மையை இழக்க உள்ளனர். அதன்பிறகு, ஹெக்சேத் மீது மீண்டும் பதவி நீக்கத் தீர்மானம் கொண்டு வர வாய்ப்புள்ளது.