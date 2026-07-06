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அரசு வக்கீல் ஆஜராகாததால் சாட்சிக்கு செலவுத்தொகை: மாவட்ட நிர்வாகம் கட்ட கோர்ட் உத்தரவு

அரசு வக்கீல் ஆஜராகாததால் சாட்சிக்கு செலவுத்தொகை: மாவட்ட நிர்வாகம் கட்ட கோர்ட் உத்தரவு

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UPDATED : ஜூலை 06, 2026 09:49 PM

ADDED : ஜூலை 06, 2026 09:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 06, 2026 09:49 PM ADDED : ஜூலை 06, 2026 09:31 PM

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கோவை: குற்ற வழக்கில் சாட்சியம் அளிப்பதற்காக டாக்டர் கோர்ட்டில் ஆஜர் ஆன நிலையில் அரசு வக்கீல் ஆஜராகவில்லை. அதிருப்தி அடைந்த கோவை மாவட்ட 5வது கூடுதல் நீதிபதி சிவக்குமார், டாக்டர் ஆஜரானதற்கான செலவுத்தொகை ரூ.10 ஆயிரம் செலுத்த மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோவை கருமத்தம்பட்டியில் நடந்த கொலை தொடர்பான வழக்கு கோவை 5வது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் நீதிபதி சிவக்குமார் முன், நடந்து வருகிறது. இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் வீடியோ கான்பரன்ஸ் வாயிலாக ஆஜரானார். அரசு தரப்பில் சாட்சி சொல்வதற்காக, கேரளாவில் இருந்து வந்த டாக்டர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.

ஆனால், அரசு கூடுதல் வழக்கறிஞர் ஆஜராகவில்லை. இதனால், அரசு தரப்பு சாட்சியிடம் விசாரணை நடத்த முடியாமல், விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

அரசு தரப்பில் ஏற்பட்ட தவறு காரணமாக, சாட்சி அலைக்கழிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளார்.

எனவே ஆஜராக வந்த டாக்டருக்கான செலவுத்தொகை ரூ.10 ஆயிரம் செலுத்த மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கூடுதல் நீதிபதி சிவக்குமார் உத்தரவிட்டார்.

என்ன விவகாரம்?


தமிழகத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற நிலையில் நீதிமன்றங்களில் அரசு தரப்பில் வாதிடுவதற்கான வக்கீல்கள் இன்னும் நியமிக்கப்படவில்லை.

இதனால் அரசு தரப்பை பிரதிநிதித்துவம் செய்து வாதிடுவது யார் என்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது. வழக்கு விசாரணைகள் தொடர்ந்து ஒத்தி வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.விசாரணைக்காக ஆஜராகும் சாட்சிகள், ஆஜர் செய்யப்படும் குற்றம் சாட்டப்பட்டோர் ஆகியோர், இது பற்றி தகவல்கள், தெளிவு இல்லாமல் அலைக்கழிப்புக்கு ஆளாகின்றனர். இந்த விவகாரத்தால் தமிழகம் முழுவதும் வழக்குகள் தேக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

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