டில்லியில் தீபாவளி பட்டாசுகளை 2 நாட்கள் மட்டுமே வெடிக்கலாம்; அனுமதி தந்தது சுப்ரீம்கோர்ட்
டில்லியில் தீபாவளி பட்டாசுகளை 2 நாட்கள் மட்டுமே வெடிக்கலாம்; அனுமதி தந்தது சுப்ரீம்கோர்ட்
ADDED : நவ 02, 2026 03:44 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:44 PM
டில்லி என்சிஆர் பகுதியில் தீபாவளியை முன்னிட்டு, பட்டாசுகள் வெடிப்பது தொடர்பான உச்ச நீதிமன்றம் சில தளர்வுகளையும், முக்கிய உத்தரவுகளையும் பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, டில்லியில் பட்டாசுகள் வெடிக்க முழு தடை விதிக்கப்படவில்லை.
ஆனால், நேரக்கட்டுப்பாடுகளை உச்ச நீதிமன்றம் விதித்துள்ளது. அதன்படி, நவம்பர் 7 மற்றும் நவம்பர் 8 ஆகிய தேதிகளில் காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரையும், பின்னர் இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி வரையிலும் பட்டாசுகளை வெடித்துக் கொள்ளலாம்.
மருத்துவமனைகள், முதியோர் காப்பகங்கள், பூங்காக்கள் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் 300 மீ சுற்று வட்டாரத்திற்குள் பட்டாசுகள் வெடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
நவ.7 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகளில் மட்டும் டில்லியில் பட்டாசுகளை வெடித்துக் கொள்ள உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது. அதன் பின்னர்,நவம்பர் 9ம் தேதி முதல் மீண்டும் பட்டாசுகளை பயன்படுத்த ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட தடை தொடரும் என்றும் அறிவித்துள்ளது.
வழக்கமான பட்டாசுகளுக்கு பதிலாக, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறைவான மாசுபாட்டை தரும் சான்றளிக்கப்பட்ட பசுமை பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும்.