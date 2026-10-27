நெருங்கும் தீபாவளி பண்டிகை; பால் பொருட்கள் விலை உயர்வு; ஆவின் நிர்வாகம் சொல்வது இதுதான்!
நெருங்கும் தீபாவளி பண்டிகை; பால் பொருட்கள் விலை உயர்வு; ஆவின் நிர்வாகம் சொல்வது இதுதான்!
UPDATED : அக் 27, 2026 01:23 PM
ADDED : அக் 27, 2026 12:09 PM
UPDATED : அக் 27, 2026 01:23 PM ADDED : அக் 27, 2026 12:09 PM
-நமது நிருபர்-
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நேரத்தில் ஆவின் நிர்வாகம் பால் பொருட்களின் விலையை உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது. நாளை (அக் 28) முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
ஆவின் நிர்வாகம் பால் கொள்முதல் செய்து உபபொருட்களாக தயிர், நெய், பட்டர், பிஸ்கட்ஸ், பால்கோவா, குளிர்பானங்கள், முறுக்கு ஆகியவற்றை தயாரித்து விற்று வருகிறது. மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு, கொள்முதல் செலவுகள் மற்றும் இதர செலவினங்கள் அதிகரித்துள்ளதை காரணமாக விலை உயர்வை ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
தற்போது விலை உயர்ந்துள்ள பால் உப பொருட்களின் விபரம் பின்வருமாறு:
* 100 கிராம் ஆவின் நெய் பாட்டில் விலை ரூ.10 உயர்ந்து ரூ.95 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
* ஒரு லிட்டர் ஆவின் நெய் நெய் ரூ.80 அதிகரித்து ரூ.770 ஆகவும், அரை லிட்டர் நெய் விலை ரூ.30 அதிகரித்து ரூ.390 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
* 100 கிராம் ஆவின் வெண்ணெய் விலை ரூ.10 அதிகரித்து ரூ.70 ஆகவும், அரை கிலோ ஆவின் வெண்ணெய் விலை ரூ.45 உயர்ந்து ரூ.320 ஆனது.
* 100 கிராம் ரசகுல்லா விலை ரூ.5 அதிகரித்து ரூ.50 ஆகவும், 200 கி.ரசகுல்லா ரூ.90ல் இருந்து ரூ.95 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளது.
* கால் கிலோ குலோப்ஜாமுன் விலை ரூ.15 அதிகரித்து ரூ.115 ஆகவும், கால் கிலோ பால்கோவா விலை ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.150 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
* மைசூர்பாக் விலை கால் கிலோ ரூ.20 அதிகரித்து ரூ.160 ஆகவும், 200 மில்லி லிட்டர் ஆவின் லஸ்ஸி விலை ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.23 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளது.
பிரத்யேக வீடியோ!
67 வகை பால் பொருள் விலை அதிரடி உயர்வு; நெய், தயிர் விர்ர்ர்… மக்கள் அதிர்ச்சி, தலையில் கூடுதல் சுமை!