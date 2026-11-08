நாடு முழுதும் களைகட்டியது தீபாவளி கொண்டாட்டம்; புத்தாடை அணிந்து, பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ச்சி
நாடு முழுதும் களைகட்டியது தீபாவளி கொண்டாட்டம்; புத்தாடை அணிந்து, பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ச்சி
ADDED : நவ 08, 2026 07:21 AM
ADDED : நவ 08, 2026 07:21 AM
சென்னை: நாடு முழுவதும் மக்கள் புத்தாடை அணிந்து, இனிப்புகளை பரிமாறி, பட்டாசுகள் வெடித்து தீபாவளி பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
ஹிந்துக்களின் புனிதப் பண்டிகையான தீபாவளி இன்று நாடு முழுதும் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தீபாவளி ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐப்பசி அமாவாசை திதியில் கொண்டாடப்படுகிறது.
வாழ்க்கையில் துன்பம் என்னும் இருளை நீக்கி மகிழ்ச்சி என்னும் ஒளியை வழங்கும் பண்டிகையாக தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நன்னாளில் மக்கள் அனைவரும் அதிகாலை எழுந்து எண்ணெய் குளியல் போட்டு, புத்தாடை உடுத்தி, பலகாரங்கள், உணவுப்பொருட்களை இறைவனுக்கு படைத்து மகிழ்வர். பெரும்பாலான மக்கள் கோவில்களுக்கு சென்று இறைவனை வழிபடுவார்கள்.
இன்று காலை, மாலை இரு வேளைகளிலும் பட்டாசுகள் வெடித்தும், மத்தாப்பு கொளுத்தியும் மக்கள் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்தியாவில் ஹிந்துக்கள் மட்டுமில்லாமல் மதத்தினை சேர்ந்தவர்களும் இப்பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
தினமலர் நாளிதழ், வாசகர்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி பொங்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.