உலகம் முழுதும் தீபாவளி கோலாகல கொண்டாட்டம்; பல நாட்டு தலைவர்கள் வாழ்த்து
உலகம் முழுதும் தீபாவளி கோலாகல கொண்டாட்டம்; பல நாட்டு தலைவர்கள் வாழ்த்து
UPDATED : நவ 09, 2026 01:12 PM
ADDED : நவ 09, 2026 01:06 PM
UPDATED : நவ 09, 2026 01:12 PM ADDED : நவ 09, 2026 01:06 PM
சென்னை: ஹிந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான தீபாவளி, இந்தியாவில் மட்டுமின்றி, பல உலக நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களால் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.
அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள ஓவல் அலுவலகத்தில், இந்திய - அமெரிக்கா தொழில் நிறுவனத் தலைவர்கள், தொழில்முனைவோருடன் இணைந்து குத்து விளக்கேற்றி, அதிபர் டிரம்ப் தீபாவளி கொண்டாடினார். அமெரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளியினரின் பங்களிப்பு, மற்றும் இந்தியா-அமெரிக்கா இடையிலான நல்லுறவை வெளிப்படுத்தும் வகையில், இந்நிகழ்வு நடக்கிறது.
அதேபோல, சியாட்டில் நகரில் இந்திய வம்சாவளியினர், கலாசாரத்தை பறை சாற்றும் விதமாக, பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகளுடன் தீபாவளி திருநாளைக் கொண்டாடினர். இங்கு நடந்த விழாவின்போது, அமெரிக்க வலதுசாரி ஆதரவு கும்பல், கத்தி கூச்சல் போட்டு கலாட்டா செய்தனர். எனினும், விழா அமைதியாக நடந்து முடிந்தது.
இந்தியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் நியூயார்க், சான் பிரான்சிஸ்கோ, டல்லாஸ், சிகாகோ, ஹூஸ்டன், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், அட்லாண்டா, நியூ ஜெர்சி உள்ளிட்ட நகரங்களிலும் தீபாவளி கொண்டாட்டம் களை கட்டியது.
ஹிந்தி, ஆங்கிலத்தில் வாழ்த்து...
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தீபாவளி பண்டிகை வண்ண மயமாக கொண்டாடப்பட்டது. நேற்று துபாயின் முக்கிய பகுதிகளில் இந்திய வம்சாவளியினர் உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். புத்தாடைகளை வாங்கியும், மெஹந்தி போட்டும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். வீடுகள், வளாகங்களை வண்ண விளக்குகள் அலங்கரித்தும், சமூக நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியும் பண்டிகையை கொண்டாடினர்.
குறிப்பாக, துபாய் புர்ஜ் கலிபா கட்டடம் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆங்கிலம், ஹிந்தியில், இந்தியர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவிக்கும் அறிவிப்புகளும் வெளியிடப்பட்டன. பொது இடங்களில் இந்தியர்கள் கலைநிகழ்ச்சிகளும் நடந்தன.
இந்திய நண்பர்களுக்கு...
பிரான்ஸிலும் தீபாவளி பண்டிகை செகாண்டாட்டம் களைகட்டியது. இந்திய வம்சாவளியினருக்காக, பாரிஸில் தூதரகத்தில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதில், இந்தியர்கள் தங்கள் குடும்பத்தோடு கலந்து கொண்டு, பாரம்பரிய முறையில் பண்டிகையை கொண்டாடினர். பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரோன் இந்திய வம்சாவளியினருக்கு தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். அதில், 'இந்தியா, பிரான்ஸ் மற்றும் உலகம் முழுதும் உள்ள இந்திய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த ஒளியின் திருநாள் ஒற்றுமை, அமைதி மற்றும் நம்பிக்க எப்போதும் நிலைத்திருக்க உத்வேகம் அளிக்கப்பட்டும்,' இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
தீபங்களை ஏற்றி...
கனடாவில் வசிக்கும் இந்தியர்களும் பாரம்பரிய பண்டிகையை குடும்பத்தினருடன் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். இனிப்புகளை வழங்கியும், ஆட்டம் பாட்டத்துடன் தீபாவளியைக் கொண்டாடினர். அந்நாட்டு பிரதமர் மார்க் கார்னி, இந்திய வம்சாவளியினருக்கு தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்தார். அவர் விடுத்த எக்ஸ் தளப்பதிவில்; உலகம் முழுதும் உள்ள மக்களுடன் இணைந்து கனடாவில் உள்ள இந்திய வம்சாவளியினர் தீபாவளியை கொண்டாடுகின்றனர். தீபங்களை ஏற்றி, உணவுகளை பகிர்ந்து பல தலைமுறைகளாக பாரம்பரிய முறைப்படி பண்டிகையை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள், எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர், ஆஸ்திரேலியா, மொரீஷியஸ் உள்ளிட்ட இந்திய வம்சாவளியினர் அதிகம் வசிக்கும் பல நாடுகளிலும் தீபாவளி கொண்டாட்டம் உற்சாகமாக நடந்தது.