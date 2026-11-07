‛தீபாவளி சலுகை அல்ல.. மக்களின் உரிமை': கலப்பட வியாபாரிகளுக்கு துக்காராம் ஐஏஎஸ் கறார் எச்சரிக்கை
‛தீபாவளி சலுகை அல்ல.. மக்களின் உரிமை': கலப்பட வியாபாரிகளுக்கு துக்காராம் ஐஏஎஸ் கறார் எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 07, 2026 06:46 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:46 AM
மும்பை: ‛பாதுகாப்பான, தரமான உணவு என்பது பண்டிகை கால சலுகை கிடையாது. அது ஒவ்வொரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமை' என ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி துக்காராம் முண்டே, வியாபாரிகளுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மகாராஷ்டிரா உணவு பாதுகாப்புத்துறை ஆணையரான துக்காராம் முண்டே, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் கூறியிருப்பதாவது: தீபாவளி என்பது மகிழ்ச்சியின் திருவிழா. அந்த மகிழ்ச்சி நம்பிக்கையிலிருந்தே தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பாதுகாப்பான, தரமான உணவு கிடைக்க வேண்டும்.
விதிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றும் உணவு வணிகர்கள், கண்டிப்புடன் செயல்படும் ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வுடன் கூடிய பொதுமக்கள் ஆகியோரை இணைத்து உணவுப் பாதுகாப்பு கலாசாரத்தை உருவாக்குவோம். பொதுமக்களின் சுகாதார விஷயத்தில் ஒருபோதும் சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தீபாவளி பண்டிகை நேரத்தில் இனிப்பு, கார வகைகள் மற்றும் பலகாரங்களில் ரசாயனங்கள், காலாவதியான பொருட்கள் கலப்படம் செய்யப்படுவதைத் தடுக்க உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ள நிலையில், நேர்மையான அதிகாரியாகப் பெயரெடுத்த துக்காராம் முண்டேவின் இந்த அதிரடி பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.