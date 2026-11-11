தீபாவளி கொலைகள்: அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் அவசர ஆலோசனை
தீபாவளி கொலைகள்: அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் அவசர ஆலோசனை
ADDED : நவ 11, 2026 04:13 AM
ADDED : நவ 11, 2026 04:13 AM
சென்னை : தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து, சென்னை தலைமை செயலகத்தில், அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார்.
இதில், தலைமை செயலர் சாய்குமார், உள்துறை செயலர் கார்த்திக், டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால், சட்டம் ஒழுங்கு ஏ.டி.ஜி.பி., அன்பு, உளவுத்துறை ஐ.ஜி., அஸ்ரா கார்க், சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஒரே நாளில், 14 கொலைகள் நடந்தது குறித்து, அதிகாரிகளிடம் முதல்வர் விளக்கம் கேட்டார். அதற்கு அதிகாரிகள், எட்டு கொலைகள் மட்டுமே தீபாவளி நாளில் நடந்ததாக கூறினர். கொலைகளுக்கான காரணங்களையும் முதல்வரிடம் எடுத்துரைத்தனர்.
இதையடுத்து முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளதாவது: எட்டு கொலைகளாக இருந்தாலும், அதுவும் கொலைகள்தான். அவற்றை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு கண்காணிப்பு மற்றும் ரோந்து பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும். வாகன சோதனையில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும்.
எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு ஆளாகாமல் இனிவரும் நாட்களில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க வேண்டும். அதற்கு, தேவையான நடவடிக்கைகளை, உயர் அதிகாரிகள் விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது.