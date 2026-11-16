ஆட்சியை கவிழ்க்க திமுக - அதிமுக வியூகம்: உளவுத்துறை கண்காணிப்பில் தவெக எம்எல்ஏக்கள்
ஆட்சியை கவிழ்க்க திமுக - அதிமுக வியூகம்: உளவுத்துறை கண்காணிப்பில் தவெக எம்எல்ஏக்கள்
ADDED : நவ 16, 2026 10:15 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:15 PM
சென்னை; ஆட்சியை கவிழ்க்க, திமுக - அதிமுக திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், தவெக எம்எல்ஏக்கள் உளவுத்துறை வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர்.
தவெக அரசு பதவியேற்றதும், சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தி, தவெக அரசு வெற்றி பெற்றது. சட்ட விதிகளின்படி, ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகே, மீண்டும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த முடியும்.
தற்போது, த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்து ஆறு மாதங்கள் முடிந்து விட்டதால், நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர, திமுக - அதிமுக தரப்பில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சட்டசபை மழைக்கால கூட்டத்தொடர், டிசம்பர் இறுதிக்குள் நடத்தப்படும்போது, தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும் என தெரிகிறது.
சட்டசபையில், சபாநாயகருடன் சேர்த்து, தவெகவிற்கு 109 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ள, காங்கிரசுக்கு ஐந்து, விசிக மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு, தலா இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். எனவே, பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தேவையான, 118 எம்எல்.ஏ.,க்கள் உள்ளனர். ஐந்து இடங்கள் காலியாக உள்ளதால், திமுக - அதிமுக கொண்டு வரும் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை, மிக எளிதாக தோற்கடிக்க முடியும்.
அதே நேரத்தில், தவெக - எம்எல்ஏக்கள், கட்சி மாறி ஓட்டளித்தால், ஆட்சிக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். இதனால், தவெக தலைவரான, முதல்வர் விஜய், சமீபத்தில், கட்சி எம்எல்ஏக்களை அழைத்து ஆலோசனை நடத்தினார். அவர்களுக்கு தீபாவளி கவனிப்பும் நடந்தது.
எனினும், தவெக எம்எல்ஏக்கள் பலர், திமுக, மற்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள், மாவட்ட செயலர்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இவர்களுக்கு தேவையான சகல வசதிகளையும், திமுக- அதிமுகவினர் செய்து தருகின்றனர். எனவே,உளவுத்துறை வாயிலாக, தவெக எம்எல்ஏக்களின் செயல்பாடுகள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது.
இந் நிலையில், 'விரைவில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்' என, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளிப்படையாக பேசியுள்ளார். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லுார் ராஜு, 'தவெக எம்எல்ஏக்கள் 30 பேர் அதிருப்தியில் உள்ளனர்,' என கூறியுள்ளார்.
இதற்கிடையே, இ.கம்யூ., - மா. கம்யூ., கட்சிகளின் ஆதரவை தக்க வைப்பதற்கு, தவெக தலைமை முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது. தமிழகத்தில் உள்ள கம்யூ., தலைவர்கள் உடன்படாததால், டில்லி சென்றுள்ள அமைச்சர் ஆதவ், அங்கு கம்யூ., மூத்த தலைவர்களை சந்தித்து பேசியுள்ளார்.
காங்., மேலிட தலைவர்கள் வாயிலாகவும், கம்யூ., தலைவர்களின் ஆதரவை கோர திட்டமிட்டு, காங்., அகில இந்திய பொதுச்செயலாளர் வேணுகோபாலை, ஆதவ் சந்தித்து பேசியுள்ளார். இதற்கிடையே, டில்லியில் பாஜ தேசிய நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் விஜய் பேசிய தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.