தமிழக நலனில் அக்கறை இல்லாத திமுக, அதிமுக: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் காட்டம்
தமிழக நலனில் அக்கறை இல்லாத திமுக, அதிமுக: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் காட்டம்
UPDATED : ஆக 06, 2026 03:49 PM
ADDED : ஆக 06, 2026 03:36 PM
UPDATED : ஆக 06, 2026 03:49 PM ADDED : ஆக 06, 2026 03:36 PM
சென்னை: திமுகவும், அதிமுகவும் தமிழக நலனில் அக்கறை இல்லாத கட்சிகள். காவிரி விவகாரத்தில் அவர்களை அழைத்து பேசி என்ன பயன் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
சென்னையில் அவர் அளித்த பேட்டி: ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் முந்தைய அரசின் நல்ல திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதும், செயல்படாத திட்டங்களை சரியமைப்பதும் வழக்கமானது தான். மக்களுக்கு பயனுள்ள திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.100 நாள் கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டம்.125 நாளுக்கு மானியம் கொடுக்கின்றனர். அதனை 150 நாளாக உயர்த்தி உள்ளோம். இப்போது இருக்கும் நிதிநிலைமை வைத்து மக்களுக்கு செய்து கொடுக்க முடியுமோ செய்து கொடுத்து வருகிறோம்.
மோசம்
தமிழகத்தின் நிதிநிலைமை எவ்வளவு மோசமாக இருப்பது அனைவருக்கும் தெரியும். தமிழகத்தின் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எவ்வளவு மோசமான நிலையில் இருப்பது என அனைவருக்கும் தெரியும். மின்வாரியம், போக்குவரத்துத்துறை ஆவின் உள்ளிட்டவை மூடும் அளவுக்கு நிலைமையில் விட்டுச் செல்கின்றனர்.
ஒன்றும் செய்யவில்லை
புதிய ஆதாரத்தை பெருக்குவதற்கு எதுவும் செய்யவில்லை என இபிஎஸ் கூறியுள்ளார். அவர், என்ன செய்தார். நிதி ஆதாரத்தை பெருக்க இபிஎஸ் என்ன செய்தார்.எதுவும் செய்யவில்லை. ஸ்டாலினும், உதயநிதியும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு வந்து சென்றனர். புதிய அளவில் நிதி ஆதாரத்தை எதுவும் செய்யவில்லை.சீரமைக்கும் வேலையை முதல்வர் விஜய் செய்கிறார். நிதிஆதாரங்களை பெருக்கும் வேலையும் முதல்வர் செய்கிறார்
ஆலோசனை
நெல் கொள்முதல், கரும்பு கொள்முதலுக்கான ஆதார விலை முதல்வர் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். விவசாய சங்கங்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி முடிவு அறிவிப்பார்.சென்னைக்கே வராத பலர் அமைச்சர் ஆகி உள்ளனர். கடைக்கோடியில் உள்ளவரை எம்எல்ஏ ஆக்கி அமைச்சர் ஆக்கியவர் எம்ஜிஆர். அதன் பிறகு தற்போது விஜய் செய்துள்ளார்.அரசின் திட்டங்களில் பொதுவான பெயர்கள் வைக்க வேண்டும் என்பது தான் நோக்கம். இதனால் வெற்றி என சேர்க்கப்பட்டது. திமுக அதிமுக பெயர்கள் இருந்தது மாற்றப்பட்டன.காவிரி விவகாரத்தில் இரண்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் உரிமைகளை மீட்பதற்கு அனைத்து வேலைகளையும் செய்வோம்.
பெரும்பாலான திட்டங்கள் நிறைவேற்றிவருகிறோம். இன்னும் சில திட்டங்கள் நிதி நிலைமை சரி செய்து முதல்வர் அறிவிப்பார். கடனுக்கு மத்தியில் எப்போது முடியுமோ உடனடியாக முதல்வர் செய்வார். கண்டிப்பாக செய்வார்.அனைத்து வாக்குறுதிகளும் நிறைவேற்றப்படும்.
என்ன பயன்
காவிரி விவகாரத்தில் கூட்டணி கட்சிகளுடன் ஆலோசித்து பேசி முடிவு எடுக்கிறோம். திமுகவும், அதிமுகவும் ஒரே நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றனரா? அவர்கள் சொந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றனர்.எந்த காலத்திலும் தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் வந்துவிடக்கூடாது. எப்படியாவது விஜய்க்கு பெயர் கிடைத்து விடக்கூடாது என திமுக செயல்படுகிறது.
அதிமுக அவர்களுடன் இணைந்துள்ளது. தங்களால் சொல்ல முடியாத விஷயத்தை அதிமுக வாயிலாக திமுக சொல்லிக் கொண்டுள்ளது. அவர்களை பேசினால் எந்த முடிவும் எட்டப்படாதுஆக்கப்பூர்வமாக தமிழக மக்களோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களோடு பேசி முடிவு எடுக்கிறோம். சட்டசபையில் அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவோடு தான் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அதிமுக திமுகவை திருப்திபடுத்த அவர்களை அழைத்து பேச முடியாது. அவர்களுக்கு அந்த எண்ணமும் கிடையாது. தமிழக நலனில் அக்கறை இல்லாதவர்களை அழைத்து பேசி என்ன பிரயோஜனம்.
இவ்வாறு நிர்மல் குமார் கூறினார்.
நேரலை
அமைச்சர் நிர்மல் குமாரின் பேட்டி தினமலர் இணையதளம் மற்றும் யுடியூப் பக்கங்களில் நேரலை செய்யப்பட்டது.