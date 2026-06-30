திமுக, அதிமுக குறுக்கு வழியில் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் முயற்சி; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
திமுக, அதிமுக குறுக்கு வழியில் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் முயற்சி; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
ADDED : ஜூன் 30, 2026 03:27 PM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 03:27 PM
சென்னை: திமுகவும், அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயன்றதால் அந்த கட்சிகளில் இருந்து பலரும் தவெகவில் இணைய வருகின்றனர். குறுக்கு வழியில் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் முயற்சி செய்கின்றனர் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறினார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நிருபர்களிடம் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறியதாவது: பாஜ ஆதரவுடன் அதிமுகவும், திமுகவும் ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தனர். தவெக ஆட்சி அமைய கூடாது என பல்வேறு சூழ்ச்சிகளை செய்தனர். இன்னும் ஸ்டாலின், உதயநிதி, இபிஎஸ், இபிஎஸ் மகன் ஆகிய 4 பேர் சில தொழிலதிபர்களுடன் இணைந்து குறுக்கு வழியில் ஆட்சியமைக்க முயற்சிக்கிறார்கள். திமுக கூட்டணி கட்சிகள், கூட்டணியில் இருந்து வெளியே வர இது தான் காரணம்.
திமுக, அதிமுக கூட்டணி முயற்சியால், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். ராஜினாமா என்பது அவர்களின் தனிப்பட்ட முடிவு. சில ஆண்டுகளில் திமுக, அதிமுக, பாஜவில் இணையும். இறுதியில் அதிமுகவும், திமுகவும் தனித்து நிற்கும். தமிழகத்தில் இனி எப்போதும் கூட்டணி ஆட்சி தான் என்பது உறுதியாகியுள்ளது; கவர்னரை சந்தித்தது வழக்கமான அலுவல் நடைமுறை தான்.
குறுக்கு வழியில் ஆட்சி அமைக்க திமுக தலைவர்கள், எம்எல்ஏக்கள் சிலருக்கு விருப்பம் இல்லை.இபிஎஸ் மற்றும் ஸ்டாலின் தங்களின் குடும்ப சொத்துகளை காக்க ஆட்சி அமைக்க குறுக்கு வழியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பாஜவின் மறைமுக ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்க திமுக முயற்சி எடுக்கிறது. இன்னமும் குறுக்கு வழியில் ஆட்சி அமைக்க முயல்வதால் அதிமுகவில் இருந்து மூத்த நிர்வாகிகள் விலகி வருகிறார்கள். பிற கட்சிகளில் இருந்து யாராவது வெளியேறினால் அதற்கும் தவெகவிற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. இவ்வாறு நிர்மல் குமார் கூறினார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
சென்னையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு