சென்னையில் கன்னிமரா நூலகத்திலும் ஏஐ புக் வாங்கி வச்சிருக்கு திமுக; அம்பலம் ஆனது அடுத்த ஊழல்
சென்னையில் கன்னிமரா நூலகத்திலும் ஏஐ புக் வாங்கி வச்சிருக்கு திமுக; அம்பலம் ஆனது அடுத்த ஊழல்
UPDATED : நவ 07, 2026 01:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:24 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 01:26 PM ADDED : நவ 07, 2026 01:24 PM
- நமது நிருபர் -
கோவை ஈவெரா நூலகத்திற்கு கடந்த திமுக ஆட்சியில் புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டதில், மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்து இருப்பது அம்பலம் ஆனது. போலி பெயர்களில் ஏஐ தொழில்நுட்ப உதவியுடன் எழுதப்பட்ட நூல்கள் வாங்கப்பட்டு இருப்பதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த ஊழல் குறித்து விசாரணை துவங்கியது; குற்றம் செய்தவர்கள் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை ஈவெரா நுாலகம் போலவே, சென்னை கன்னிமரா நுாலகத்துக்கும் போலி நுால்கள் திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் வாங்கப்பட்டது அம்பலம் ஆனது. அகல் விளக்கு பதிப்பகம் யார் என்று தெரியாது எனக் கூறிய திமுக, எழும்பூரில் கன்னிமரா அரசு பொது நூலகத்தில் 2024, 2025ல் செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்கப்பட்ட புத்தகத்தை கொள்முதல் செய்து வைத்து இருக்கிறது.
போலிப்பெயரில் நூல்கள்:
* தெய்வீகத்தின் பிரிவுகளால் இந்தியாவில் சாதி- வியன் வினோத்
* நவீன சமுதாயத்தில் பாரபட்சத்தை எதிர்கொள்வது- மணிகண்டன் செல்வமணி.
* நகர வளர்ச்சியில் சமூக பிரிவுகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான நூல்கள் இருப்பதாக சமூக வலைதளத்தில் எழுத்தாளர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்டோர் பதிவிட்டுள்ளனர்.