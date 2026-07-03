தமிழகத்தின் ஊழல் பெருச்சாளி திமுகதான்; வைகோ குற்றச்சாட்டு
தமிழகத்தின் ஊழல் பெருச்சாளி திமுகதான்; வைகோ குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 03, 2026 06:58 PM
ADDED : ஜூலை 03, 2026 06:58 PM
புதுச்சேரி: தமிழக முதல்வர் விஜய், ஊழலற்ற, நேர்மையான ஆட்சி நடத்துவதாக ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
புதுச்சேரியில் நிருபர்களிடம் ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலாளர் வைகோ கூறியதாவது:புதுச்சேரி, பாரதியார், அரவிந்தர் வந்து தங்கிய ஊர். பாரதிதாசன், சுப்பையா போன்றோர் தோன்றியுள்ளனர். புதுச்சேரியின் தனித்தன்மை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து தர வேண்டும் என பார்லிமெண்ட்டில் நான் பல முறை பேசி உள்ளேன். பிரான்ஸ் நாடு புதுச்சேரியை மதிக்கிறது. அதன் தொடர்பு இன்றைக்கும் இருக்கின்றது.
தமிழக முதல்வர் விஜயை விமர்சித்த அனிதாராதாகிருஷ்ணன் கைது, வினை விதைத்தவன் வினையறுப்பான் என்பதை காட்டுகிறது. கட்சி மாறும் போது, பழைய கட்சியை விமர்சனம் செய்வது எல்லா கட்சிகளிலும் நடக்கிறது. தி.மு.க., கூட்டணியை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு தொண்டர்களிடம் ஏற்பட்ட பெருமூச்சின் வெளிப்பாடுதான் துரை வைகோ எம்.பி.,யின் கருத்து.
தி.மு.க., கூட்டணியில் இருந்தபோது, நல்ல காரியங்களை பாராட்டி இருக்கிறேன். அதேபோல் நாங்கள் அவமானப்படுத்தபட்டபோது தாங்கி கொண்டிருந்தேன். விஜயுடன் ம.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, இடைத்தேர்தலில் நிற்பது குறித்து பேசவில்லை.
பா.ஜ., எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டில் விஜய் உள்ளார். தமிழகத்தில், ஊழலற்ற நேர்மையான ஆட்சி நடத்துகிறார் முதல்வர் விஜய். தமிழகத்தின் ஊழல் பெருச்சாளி தி.மு.க.,தான். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.