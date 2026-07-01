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/செய்திகள்/தமிழகம்/திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்வது போல் தவெக ஆட்சி கவிழாது; கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் பேட்டி

திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்வது போல் தவெக ஆட்சி கவிழாது; கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் பேட்டி

திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்வது போல் தவெக ஆட்சி கவிழாது; கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் பேட்டி

8

UPDATED : ஜூலை 01, 2026 03:10 PM

ADDED : ஜூலை 01, 2026 03:07 PM

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UPDATED : ஜூலை 01, 2026 03:10 PM ADDED : ஜூலை 01, 2026 03:07 PM

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சென்னை: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்வது போல் தவெக ஆட்சி கவிழாது என கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் நிருபர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்தனர்.

சென்னையில் நிருபர்களிடம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் கூறியதாவது: சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்யை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தோம். அப்போது தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று முன்மொழிந்தோம். அவரிடம் பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. விவசாயிகள், விவசாய தொழிலாளர்கள், அரசு ஊழியர்கள் என பல்துறை தொழிலாளர்கள் கோரிக்கைகள் குறித்து முன் வைத்துள்ளோம்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தோழமை கட்சிகளுக்கான ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. நாங்கள் ஆட்சியில் அங்கம் பெறவில்லை. தோழமை கட்சியாகவும், கூட்டணியில் இல்லை. வெளியிலிருந்து ஜனநாயகத்திற்காக மக்கள் அதிகாரத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும். மக்கள் அதிகாரத்தை கவர்னர் கடந்து விடக்கூடாது என்கிற அரசியல் காரணங்களுக்காக இருவரும் வெளியிலிருந்து ஆதரவளிக்கிறோம்.

தோழமை கட்சிகளுக்கு ஒரு தேநீர் விருந்து என்பது பொழுது அங்கே அந்த ஒரு நல்ல சூழல் கெடக்கூடாது, அந்த வகையில் அது அவர்களுக்கான தேநீர் விருந்து நடக்கட்டும். வாழ்த்துக்கள், மகிழ்ச்சி. இங்கு வெளியிலிருந்து நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கிறோம். அந்த அமைச்சரவையில் இருக்கிறவர்கள் தோழமை கட்சியினர் கலந்து கொள்கிற அந்த சூழலில் வேறு எந்த சூழலும் கெடுக்கிற எந்த காரணிகளும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் இங்கு முதல்வரை வந்து சந்திக்கிறோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் கூறியதாவது: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்வது போல் இந்த ஆட்சி கவிழந்துவிடும் என்று சொல்வது எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அப்படி எந்த சூழலும் தமிழகத்தில் இல்லை. நாங்கள் உறுதியான ஆதரவை தெரிவித்து இருக்கிறோம்.

மற்றவர்கள் ஆட்சியிலேயே பங்கேற்று இருக்கிறார்கள். போதுமான பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஸ்டாலின் சொல்வது எல்லாம் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. இவ்வாறு சண்முகம் கூறினார்.

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