முதல்வர் விஜய் பற்றி மீண்டும் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் சர்ச்சை பேச்சு!
முதல்வர் விஜய் பற்றி மீண்டும் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் சர்ச்சை பேச்சு!
ADDED : நவ 11, 2026 10:23 PM
ADDED : நவ 11, 2026 10:23 PM
துாத்துக்குடி: 'ஜோக்கர் அரசின் முதல்வராக விஜய் உள்ளார்' என திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீண்டும் சர்ச்சையாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன், ஏற்கனவே முதல்வர் விஜய் பற்றி, பொதுக்கூட்ட மேடையில் சர்ச்சையாக பேசியதில் கைது செய்யப்பட்டார். தற்போது, மீண்டும் விஜய் பற்றி சர்ச்சையாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
துாத்துக்குடியில் அவர் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில், ஒரே நாளில் 17 கொலைகள் நடந்துள்ளன. ஆனால், மக்களை அவமானமாக கருதும் வகையில் அமைச்சர் கருத்து கூறுகிறார். காவல் துறையினரே, ரவுடிகளிடம் அடி வாங்கும் வகையில் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது.
கலெக்டருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை உள்ளது. துாய்மையாக இருந்த தமிழகம், அவமானமாகவும், அசிங்கமாகவும் மாறி விட்டது. ஒரு சர்வாதிகாரியிடம் ஆட்சி இருந்தால் கூட, எதிர்த்து நின்று, நாங்கள் தைரியமாக வேலை செய்வோம்.
ஆனால், சர்க்கஸ் கூடாரத்தில் உள்ள கோமாளிகள் கையில் சிக்கிய ஆட்சியாக, இந்த ஆட்சி உள்ளது. தினமும் ஜோக்கர்களிடம் மோத வேண்டியுள்ளது. ஜோக்கர் அரசின் முதல்வராக, விஜய் உள்ளார்.
அந்த ஜோக்கரிடம் இருந்து, எப்போது தமிழகம் மீளப்போகிறது என தெரியவில்லை. தவெக எம்எல்ஏக்கள் மீதே, ஆட்சியாளர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை.
இவ்வாறு மார்க்கண்டேயன் கூறினார்.