த.வெ.க.,வில் இணையும் தி.மு.க., - எம்.பி., மகள்

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- நமது சிறப்பு நிருபர் -
தி.மு.க., ராஜ்யசபா எம்.பி., சிவாவின் மகள் காயத்ரி, விரைவில் த.வெ.க.,வில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
தி.மு.க., துணை பொதுச்செயலர்களில் ஒருவரும், ராஜ்யசபா எம்.பி.,யுமான சிவாவுக்கு, சூரியா என்ற மகனும், காயத்ரி, டாக்டர் பத்மபிரியா என்ற இரு மகள்களும் உள்ளனர். அனைவருக்கும் திருமணமாகி விட்டது.
இந்நிலையில், சிவாவின் மகள் காயத்ரி, 2024ம் ஆண்டே த.வெ.க.,வில் இணைந்து, அடையாள அட்டை பெற்றுள்ளார். விரைவில், த.வெ.க., பொதுச்செயலர் ஆனந்த் முன்னிலையில், முறைப்படி கட்சியில் இணைய நேரம் கேட்டுள்ளார். இவரது கணவர் வக்கீல் முத்துகுமார், தி.மு.க.,வில் உள்ளார்.
ADDED : ஜூலை 03, 2026 07:06 AM
ADDED : ஜூலை 03, 2026 07:06 AM
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- நமது சிறப்பு நிருபர் -
தி.மு.க., ராஜ்யசபா எம்.பி., சிவாவின் மகள் காயத்ரி, விரைவில் த.வெ.க.,வில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
தி.மு.க., துணை பொதுச்செயலர்களில் ஒருவரும், ராஜ்யசபா எம்.பி.,யுமான சிவாவுக்கு, சூரியா என்ற மகனும், காயத்ரி, டாக்டர் பத்மபிரியா என்ற இரு மகள்களும் உள்ளனர். அனைவருக்கும் திருமணமாகி விட்டது.
இந்நிலையில், சிவாவின் மகள் காயத்ரி, 2024ம் ஆண்டே த.வெ.க.,வில் இணைந்து, அடையாள அட்டை பெற்றுள்ளார். விரைவில், த.வெ.க., பொதுச்செயலர் ஆனந்த் முன்னிலையில், முறைப்படி கட்சியில் இணைய நேரம் கேட்டுள்ளார். இவரது கணவர் வக்கீல் முத்துகுமார், தி.மு.க.,வில் உள்ளார்.