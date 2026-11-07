திமுக ஆட்சியில் கொள்முதல் செய்த போலி நுால்கள் கோவை நுாலகத்தில் அகற்றம்
திமுக ஆட்சியில் கொள்முதல் செய்த போலி நுால்கள் கோவை நுாலகத்தில் அகற்றம்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:25 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:24 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 05:25 PM ADDED : நவ 07, 2026 05:24 PM
கோவை: கோவையில் பிரமாண்டமாக திறக்கப்பட்ட ஈவெரா அறிவுலகத்தில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில் முறைகேடு நடந்திருப்பது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போலி எழுத்தாளர்கள் பெயர்களில் தயார் செய்யப்பட்ட போலியான நூல்கள் அதிக விலைக்கு வாங்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன.
அகல்விளக்கு பதிப்பகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட 1800 நூல்களில், இலக்கிய பிழை, வரலாற்று பிழை, தவறான தகவல் இடம்பெற்றிருந்ததாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றம்சாட்டியிருந்தார். இதேபோல, பீனிக்ஸ் பதிப்பக புத்தகங்களும், நூலகத்தில் வைக்க தகுதியற்றவை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.
இந்த நூலக முறைகேடு தொடர்பாக தனிக் குழு அமைத்து விசாரணை நடத்தப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று தெரிவித்துள்ளார். கோவை அறிவுலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த சர்ச்சைக்குரிய அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களின் புத்தகங்களை அதிகாரிகள் அகற்றினர். அவை, வாசகர்கள் பார்வைக்கு இனி இருக்காது. அகற்றப்பட்ட நுால்கள், பெட்டிகளில் வைத்து பாதுகாக்கப்படும் என்றும், திமுக ஆட்சியில் நடந்த மோசடிக்கு அவை தான் ஆதாரம் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.