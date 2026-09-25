திமுக ரூ.198 கோடி; அதிமுக ரூ.112 கோடி: சட்டசபை தேர்தல் செலவு கணக்கு தாக்கல்
திமுக ரூ.198 கோடி; அதிமுக ரூ.112 கோடி: சட்டசபை தேர்தல் செலவு கணக்கு தாக்கல்
ADDED : செப் 25, 2026 05:59 AM
ADDED : செப் 25, 2026 05:59 AM
சென்னை: சட்டசபை தேர்தலில், தி.மு.க., 198 கோடி ரூபாயும், அ.தி.மு.க., 112 கோடி ரூபாயும் செலவு செய்திருப்பதாக, அக்கட்சிகள் தரப்பில் தேர்தல் கமிஷனிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம், புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம், கேரளா ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களுக்கான சட்டசபை தேர்தல், கடந்த மார்ச் 16ல் அறிவிக்கப்பட்டது. அன்று முதல் ஓட்டுப் பதிவு முடியும் வரை செலவு செய்த கணக்குகளை, அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும், இந்திய தேர்தல் கமிஷனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். அவற்றை சரிபார்த்து, தேர்தல் கமிஷன் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட விபரங்கள்:
தி.மு.க.,
தேர்தல் தேதி அறிவிக்கும் போது, தி.மு.க., தலைமை அலுவலக வங்கி கணக்குகளில், 365.14 கோடி ரூபாய் இருப்பு இருந்தது. தேர்தல் காலத்தில் 126.27 கோடி ரூபாய், நன்கொடை உள்ளிட்ட வழிகளில் வருவாய் கிடைத்துள்ளது. பிரசாரத்துக்கு மட்டும் 149.89 கோடி ரூபாயை செலவு செய்துள்ளது. தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் பிரசாரத்துக்கு 2.66 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டு உள்ளது.
கூட்டணியில் உள்ள மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல் பிரசாரம் செய்ய, 3.24 கோடி ரூபாயை தி.மு.க., செலவிட்டுள்ளது. தங்கள் வேட்பாளர்களுக்காக 47.95 கோடி ரூபாய் உட்பட, மொத்தமாக 197.84 கோடி ரூபாய் செலவு செய்துள்ளது.
அதேபோல, ஸ்டாலின் மருமகன் சபரீசனின் 'பென்' நிறுவனத்துக்கு, 6.61 கோடி ரூபாய் வழங்கி உள்ளது. தேர்தல் நிறைவில் 319 கோடி ரூபாய் கையிருப்பு உள்ளதாக, தி.மு.க., அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது.
அ.தி.மு.க.,
அ.தி.மு.க.,வை பொறுத்தவரை, தேர்தல் காலத்தில் பல்வேறு வகைகளில் 87.41 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது. மொத்தமாக தேர்தலுக்கு 112.39 கோடி ரூபாய் செலவு செய்துள்ளது. இதில், 'பிரமான்யா ஸ்டேட்டர்ஜி கன்சல்டிங்' நிறுவனத்துக்கு மட்டும் விளம்பரத்துக்காக, 103.98 கோடி ரூபாயை அ.தி.மு.க., வழங்கி உள்ளது. தேர்தல் நிறைவில் 295.98 கோடி ரூபாய், அ.தி.மு.க.,விடம் கையிருப்பில் உள்ளது.
நா.த.க.,
நாம் தமிழர் கட்சிக்கு, தேர்தல் அறிவிப்புக்கு பின், பல்வேறு வகைகளில் 2.20 கோடி ரூபாய் வருவாய் வந்துள்ளது. தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு 93.29 லட்சம் ரூபாயும், நட்சத்திர பேச்சாளருக்கு 2.30 லட்சம் ரூபாயும், பயண செலவு, விளம்பர செலவு உள்ளிட்டவை சேர்த்து, மொத்தம் 1.37 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது.
பா.ஜ.,
பா.ஜ.,வை பொறுத்தவரை மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தம், 1,500 கோடி ரூபாய் வரவு வந்துள்ளது. அதன்படி பிரசாரம், விளம்பரம் உள்ளிட்டவை சேர்த்து மொத்தமாக, 286.99 கோடி ரூபாய் செலவிட்டுள்ளது. கேரளாவில் 83.67 கோடி ரூபாயும், புதுச்சேரியில் 14.73 கோடி ரூபாயும், அசாமில் 96.27 கோடி ரூபாயும் செலவு செய்துள்ளது.
தமிழகத்தில் பா.ஜ.,வுக்கு 42.83 கோடி ரூபாய் வருவாய் வந்துள்ளது. மொத்தமாக 51.56 கோடி ரூபாய் செலவிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, அண்ணாமலை, குஷ்பு பிரசாரத்துக்கு மட்டும் 84.25 லட்சம் ரூபாய் செலவிட்டுஉள்ளது.
காங்கிரஸ்
ஐந்து மாநிலங்களுக்கும் சேர்த்து, 248.55 கோடி ரூபாயை காங்கிரஸ் செலவிட்டுள்ளது; 207.17 கோடி ரூபாய் வருவாயாக பெற்றுள்ளது. தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியான த.வெ.க.,வின் தேர்தல் செலவு கணக்கு இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.