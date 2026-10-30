அம்பாசமுத்திரத்தில் சீமானுக்கு திமுக ஆதரவா; ஸ்டாலின் பதில்
அம்பாசமுத்திரத்தில் சீமானுக்கு திமுக ஆதரவா; ஸ்டாலின் பதில்
UPDATED : அக் 30, 2026 01:55 PM
ADDED : அக் 30, 2026 11:15 AM
UPDATED : அக் 30, 2026 01:55 PM ADDED : அக் 30, 2026 11:15 AM
நமது நிருபர்
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119வது ஜெயந்தி மற்றும் 64வது குருபூஜையை முன்னிட்டு, ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடத்தில், திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு மலர்தூவியும், மாலை அணிவித்தும் மரியாதை செலுத்தினார்.
மக்களே விமர்சிக்கிறார்கள்!
நிருபர்களிடம் ஸ்டாலின் கூறியதாவது: உங்களுக்கு தெரியாமல் ஏதுமில்லை; தவெக ஆட்சி வரவேண்டும் என்று விரும்பிய மக்களே, இந்த ஆட்சி எப்போது ஒழியும் என்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். விலைவாசி உயர்வு, சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை, பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் குறித்து மக்களே சமூக வலைதளங்களில் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்கள். சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது.
இதுதான் உண்மை
சிறையில் இருக்கும் கைதிகள் தப்பித்து ஓடும் நிலை இன்றைக்கு இருக்கிறது. மக்கள் துன்பங்களை அனுபவித்து வருகின்றனர். சிறுமிகள் கற்பழிக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல் காணாமல் போகும் செய்திகளும் இன்று வந்து கொண்டு இருக்கிறது. சினிமா போல் ஹீரோவாக செயல்படுவார் என்று நம்பி ஓட்டளித்த மக்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஏமாற்றத்தில் இருக்கிறார்கள். இது தான் உண்மை.
மதிப்பெண் ஜீரோ
முதல்வர் கோர்ட், சூட் போட்டுக்கொண்டு காலை 9 மணிக்கு வந்து விட்டு மாலை 5 மணிக்கு எல்லாம் வீட்டுக்கு போய் விடுகிறார். தவெகவின் 5 மாத கால ஆட்சிக்கு முன்னாள் முதல்வராக நான் கொடுக்கும் மதிப்பெண் ஜீரோ. திமுகவினர் மீதான கைது நடவடிக்கைகளை சட்ட ரீதியாக நாங்கள் எதிர்க்கொண்டு இருக்கிறோம். நீதிமன்றத்தில் குற்றவாளிகள் இல்லை என்பதை நிரூபிப்போம். நாங்கள் நெருக்கடி நிலையை எதிர்த்தவர்கள். மிசா சட்டத்தை பார்த்தவர்கள். இது எல்லாம் எங்களுக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை; சந்திக்க வேண்டிய நேரத்தில் சந்திப்போம். இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறினார்.
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