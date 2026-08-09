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/செய்திகள்/தமிழகம்/தொகுதி மறுவரைவு மசோதாவின்போது திமுக வெளிநடப்பு செய்யப்போவதாக தகவல்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்

தொகுதி மறுவரைவு மசோதாவின்போது திமுக வெளிநடப்பு செய்யப்போவதாக தகவல்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்

தொகுதி மறுவரைவு மசோதாவின்போது திமுக வெளிநடப்பு செய்யப்போவதாக தகவல்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்

21

UPDATED : ஆக 09, 2026 12:46 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 12:45 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 12:46 PM ADDED : ஆக 09, 2026 12:45 PM

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மதுரை: தொகுதி மறுவரைவு மசோதாவின்போது திமுக வெளிநடப்பு செய்யப்போவதாக தகவல் வருகிறது என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையில் நிருபர்களிடம் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறியதாவது: தொகுதி மறுவரைவு மசோதாவிற்கு திமுக ஆதரவு அளிக்க போகிறார்களா, எதிர்க்க போகிறார்களா? இல்லை என்றால் வெளிநடப்பு செய்ய போகிறார்களா? திமுக ஏற்கனவே பாஜவோடு கைகோர்த்து அவர்களுக்கு ஆதரவாக தொகுதி மறுவரைவு மசோதாவிற்கு ஆதரவாக வெளிநடப்பு வாக்குறுதி கொடுத்திருப்பதாக தகவல் வருகிறது. வெளிநடப்பு செய்தால் மறைமுகமாக ஆதரவு அளிப்பதாக தான் அர்த்தம்.

இல்லையென்றால் எதிர்த்து ஓட்டளிக்க போகிறீர்களா, இரண்டில் ஒன்றை தெளிவுப்படுத்த வேண்டும். அவர்கள் தன்னையும், குடுமபத்தையும் காப்பாற்றி கொள்ள, வழக்கில் இருந்து தப்பிக்க தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள்.

அதிமுக, திமுக, பாஜ சேர்ந்து தான் ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தார்கள். எங்களை காப்பாற்றி கொள்ள பாஜவுடன் கூட்டணி அமைக்க தயாராக இருக்கிறோம்; மறைமுகமாக இருந்தோம், இப்பொழுது நேரடியாக ஆதரவளிக்க போகிறோம் என்று சொல்லிட்டு போகலாம்.

தேவையான நேரத்தில் எந்த கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டுமோ, அதனை முதல்வர் விஜய் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார். அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை எப்பொழுது கூட்ட வேண்டுமோ, அப்பொழுது கூட்டுவார். காவிரி விஷயத்தில் எல்லோரும் தெளிவாக இருக்கிறோம்.

என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும்; என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெளிவாக இருக்கும் போது அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மக்கள் நலன் கருதி தொகுதி மறுவரைவு மசோதா விஷயத்தில் திமுக தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுப்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.

தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!

மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு

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