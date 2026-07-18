தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு பார்.,லியில் திமுக ஆதரவு அளிக்கும்: ராம்தாஸ் அத்வாலே நம்பிக்கை
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு பார்.,லியில் திமுக ஆதரவு அளிக்கும்: ராம்தாஸ் அத்வாலே நம்பிக்கை
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:14 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:14 AM
சென்னை: ''தொகுதி மறுவரை, பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட மசோதாக்களுக்கு, தி.மு.க., நிச்சயம் ஆதரவு அளிக்கும்,'' என, மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
அவர் அளித்த பேட்டி: தமிழகத்தில் தலித் மக்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. கடந்த, 2025ம் ஆண்டு 2,888 குற்றங்கள், தலித் மக்களுக்கு எதிராக நடந்திருக்கின்றன.
அதில், 88 கொலைகளும் அடக்கம். 2026ல் முதல் ஆறு மாதங்களில், 44 கொலைகள் நடந்துள்ளன. இது, கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் என்றாலும், ஜாதி மறுப்பு திருமணங்கள், கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் 8,352 நடந்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது.
ஜாதி மறுப்பு காதல் திருமணங்களை பெற்றோர் எதிர்ப்பதால், ஆணவக் கொலைகளும் அதிகரிக்கின்றன. இதைத்தடுக்க, ஆணவக் கொலை தடுப்பு சட்டத்தை, தமிழக அரசு கொண்டு வர வேண்டும்.
எஸ்.சி., - எஸ்.டி., மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவு மக்கள் நலனுக்காக, மத்திய அரசு ஏராளமான திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. அவற்றை முதல்வர் விஜய் அரசாவது பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இதுகுறித்து, முதல்வரை சந்தித்து பேசி உள்ளேன்.
ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மை இல்லாதபோது, அ.தி.மு.க.,வுடன் விஜய் கூட்டணி வைப்பார் என்று எதிர்பார்த்தேன். ஆனால், சிறிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து சிரமப்படுகிறார்.
தற் போது, 'இண்டி' கூட்டணி சிதறி விட்டது. எனவே, வரும் கூட்டத்தொடரில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதா, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை, நாங்கள் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவோம்.
மசோதாக்களுக்கு தி.மு.க.,வும் ஆதரவு அளிக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. எங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்றாலும், காங்கிரசுக்கு துணையாக தி.மு.க., இருக்காது. எனவே, ஓட்டெடுப்பில் பங்கேற்பதை தி.மு.க., தவிர்க்கும் என நம்புகிறேன். தொகுதி மறுவரையறையில் தமிழகத்துக்கு எந்த ஆபத்து மில்லை. எனவே, தி.மு.க., அதை எதிர்க்காது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.