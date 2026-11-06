நூலகத்தில் திமுகவின் மெகா ஊழல்; கொந்தளித்த தலைவர்கள், வலுக்கும் கண்டனங்கள்!
நூலகத்தில் திமுகவின் மெகா ஊழல்; கொந்தளித்த தலைவர்கள், வலுக்கும் கண்டனங்கள்!
UPDATED : நவ 06, 2026 10:34 PM
ADDED : நவ 06, 2026 02:50 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 10:34 PM ADDED : நவ 06, 2026 02:50 PM
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு நூல்கள் வாங்கியதில் பல கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்து இருப்பதற்கு அரசியல் தலைவர்கள், எழுத்தாளர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
கல்வி வளர்ச்சிக்கு செய்யும் துரோகம்
வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பின் அண்ணாமலை வெளியிட்ட அறிக்கை: கோவை பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்தில், புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு அதிர்ச்சியளிக்கின்றன. நூலகம் என்பது வெறும் கட்டடம் அல்ல. வீட்டில் புத்தகங்கள் வாங்கிப் படிக்கப் பொருளாதார வசதியில்லாத மாணவர்களுக்கும், டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கும் அறிவையும், வாய்ப்புகளையும் சமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கும் ஓர் உன்னதமான பொதுச் சொத்து. அத்தகைய ஒரு நூலகத்திற்காக ஒதுக்கப்படும் மக்கள் வரிப்பணத்தில் முறைகேடு நடந்திருக்குமானால், அது ஒரு நிதி முறைகேடு மட்டுமல்ல. அடுத்த தலைமுறையின் கல்வி மற்றும் அறிவு வளர்ச்சிக்கு செய்யும் துரோகம். திமுக ஆட்சியில் நூலகத்திற்கு புத்தகங்களை பரிந்துரைக்க அமைக்கப்பட்ட குழு பரிந்துரைத்த புத்தகங்களின் முழுமையான பட்டியல் என்ன? அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்ற அனைத்து புத்தகங்களும் உண்மையில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டனவா? கொள்முதல் செய்யப்பட்ட புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை, ISBN எண்கள், கொள்முதல் செய்யப்பட்ட தேதி, நூலகத்தை வந்தடைந்த தேதி ஆகியவற்றைச் சரிபார்த்தவர்கள் யார்? புத்தகங்களின் தரம், உள்ளடக்கம் மற்றும் விலை ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்த நடைமுறை என்ன? இந்தக் கேள்விகளுக்கு ஆவணப்பூர்வமான பதில் அளிக்க வேண்டும். புத்தக கொள்முதல் தொடர்பான பரிந்துரை குழுவின் அறிக்கை, பரிந்துரைத்த புத்தகங்களின் பட்டியல், கொள்முதல் ஆணைகள், விலைப்பட்டியல், விநியோக ஆவணங்கள், சரிபார்ப்பு குழுவின் அறிக்கை என அனைத்து பொதுவெளியில் வெளியிட வேண்டும். ஒவ்வொரு புத்தகமும் உரிய விலைக்கு வாங்கப்பட்டதா, வாங்கிய புத்தகங்கள் அனைத்தும் நூலகத்தை சென்றடைந்தனவா என்பது குறித்து சுதந்திரமான, முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும். அறிவை பகிர வேண்டிய நூலகத்தையே, ஊழலுக்கான கூடாரமாக மாற்றியிருந்தால், அது வெறும் மக்கள் வரிப்பண கொள்ளை அல்ல அறிவு கொள்ளை. இதற்குப் பொறுப்பானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தின் முன் நிச்சயமாக நிறுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.
ஏஐ உதவியுடன்(?)
பத்ரி சேஷாத்ரி, கிழக்கு பதிப்பக பதிப்பாளர் வெளியிட்ட அறிக்கை: Hilarious and shocking at the same time. அகல்விளக்கு என்ற ஒரு பதிப்பகம் (சென்னை, மடிப்பாக்கம் முகவரி), ஏதோ ஒரு புதுவிதமான ஏஐ உதவியுடன்(?) விதவிதமான ஆசிரியர் பெயர்களில் விநோதமான நூல்களை எழுதி, ஏகப்பட்ட விலை வைத்து கோவை பெரியார் அறிவுலகம் என்று பெயரிடப்பட்ட (அரசு) நூலகத்துக்குத் தள்ளிவிட்டிருக்கிறது.
எல்லாம் ஆட்சியாளர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவுடன்தான். திமுக காலத்திலா, தவெக காலத்திலா? புத்தகம் ஜூன் 2026-ல் நூலகத்துக்கு வந்துள்ளது. ஆர்டர் எப்போது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? பெருமாள் முருகனின் கட்டுரை. (புதிய தலைமுறையின்) சிந்தை தளத்திலிருந்து. படித்துச் சிரிக்க. பிறகு வருத்தப்பட. இவ்வாறு பத்ரி சேஷாத்ரி கூறியுள்ளார்.
மிகப்பெரிய ஊழல்!
பாஜ முன்னாள் எம்எல்ஏ, வானதி சீனிவாசன் அறிக்கை: கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் நூல்கள் வாங்கியதில் மிகப்பெரிய ஊழலும், புத்தகங்களில் தமிழர் வரலாறு, செய்யுள்கள் உள்ளிட்டவையும் தவறாகக் குறிப்பிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் செய்தி மிக அதிர்ச்சி அடைய வைக்கிறது.
தமிழின் தொன்மை குறித்தும், தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தையும், கலாச்சாரத்தையும் நாட்டின் பிரதமர் மோடி உலகமெங்கும் பறைசாற்றி வரும் இவ்வேளையில் தவறான கருத்துக்கள், வரலாறு மற்றும் பிழைகளுடன் நூல்களைப் படிக்கும் இளைய சமுதாயமும், போட்டித் தேர்வர்களும், இலக்கிய ஆர்வலர்களும், வாசிப்பாளர்களும் முற்றிலும் குழப்பமடையும் நிலையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
'A library is a place where history comes alive, where the past speaks to the present, and where the future is shaped.' என்ற ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களின் சிந்தனைக்கே நேர்ந்த மிகப்பெரிய அவமானம் இது. இவ்வாறு வானதி சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.
கைது செய்யுங்கள்!
நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வெளியிட்ட அறிக்கை: தவறான தகவல்களைக் கொண்டு, செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டப் போலி நூல்களைக் கொள்முதல் செய்வதா? அறிவுலகத்திற்கு நூல்கள் வாங்குவதிலேயே மிகப்பெரும் மோசடியா? நூலகத்தின் பெருமை என்பது அதன் உயரமானக் கட்டிடத்திலும், பளபளப்பான அலமாரிகளிலும் இல்லை; அதற்குள் இருக்கும் நூல்களின் தரத்தில்தான் இருக்கிறது. திமுகவின் ஆட்சியாளர்களும், கொள்முதல் குறித்த கேள்விகளுக்கு விளக்கமளிக்க முன்வர வேண்டும். எந்தக் காலக்கட்டத்தில், யாருடைய ஒப்புதலுடன் முறைகேடுகள் நடந்திருந்தாலும், அனைத்தையும் வெளிச்சத்திற்கு வர வேண்டியது பேரவசியமாகும். குற்றத்தில் தொடர்புடைய அதிகாரிகள், விநியோகிப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவர் மீதும் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுத்து கைதுசெய்ய வேண்டும். இவ்வாறு சீமான் கூறினார்.
மானம் கப்பலேறிவிடும்!
மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல் வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழுக்கு இதைவிடப் பெரிய அவமானம் இல்லை. இத்தகைய போலியான நூல்கள் நீண்ட கால அடிப்படையில் மாபெரும் தீங்குகளை விளைவிக்கும். இவற்றை வாசித்து, குறிப்பெடுத்து, அவை பேச்சிலும் எழுத்திலும் ஆய்விலும் இடம்பெற்றால் தமிழின் மானம் கப்பலேறிவிடும். இந்தக் காரியத்தை எவர் செய்திருந்தாலும் அவர்கள் தமிழுக்குத் துரோகம் இழைத்தவர்கள்.
இந்தப் போலி நூல்கள், அனைத்து நூலகங்களில் இருந்தும் உடனடியாகத் திரும்பப் பெறப்பட்டு வீதியில் கொட்டி எரிக்கப்பட வேண்டும். மோசடி செய்த பதிப்பகங்கள் சீல் வைக்கப்பட வேண்டும் என தமிழக அரசைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இந்த மோசடியை அம்பலப்படுத்தியதற்காக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனுக்கு நாம் நன்றிக்கடன் பட்டிருக்கிறோம். இவ்வாறு கமல் கூறியுள்ளார்.
விசாரணைக்குழு அமையுங்கள்!
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலர் சண்முகம் வெளியிட்ட அறிக்கை: எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன், “பெரியார் அறிவுலகத்தில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது” என்பதை ஆதாரங்களுடன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். நூலகங்களுக்கான நூல் கொள்முதலில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய அரசு விதிமுறைகளும் வழிகாட்டுதல்களும் உள்ளன. ஆனால், பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்கான நூல் கொள்முதலில் இத்தகைய விதிமுறைகளும் வழிகாட்டுதல்களும் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை.
நூல்களைத் தேர்வு செய்யப் பரிந்துரைத்த குழுவில் இடம்பெற்றவர்கள் யார்? இத்தகைய தரமற்ற, போலியான நூல்களை வாங்குவதற்கு அவர்கள் எவ்வாறு ஒப்புதல் அளித்தனர்? இந்த முறைகேடுகளுக்குத் துணைபோனவர்கள் யார் ? எப்போது டெண்டர் விடப்பட்டது? எப்போது கொள்முதல் செய்யப்பட்டது? உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு தமிழக அரசு மக்கள் மன்றத்தில் வெளிப்படையாகப் பதிலளிப்பதே பொருத்தமானது. அரசு உடனடியாக தமிழ் அறிஞர்கள் உள்ளடக்கிய ஒரு குழுவை அமைக்க வேண்டும்,
நூலகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நூல்கள் அனைத்தையும் ஆராய்ந்து போலியானவை என உறுதிப்படுத்தப்படும் நூல்களை உடனடியாக நீக்கிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சிறப்பு புலன் விசாரணைக்குழு ஒன்றை அமைத்து முறைகேடுகள், மோசடிகளை கண்டறிந்து அவற்றிற்கு காரணமான அனைவர் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு சண்முகம் கூறியுள்ளார்.
மன்னிக்கவே முடியாது!
பாமக தலைவர் அன்புமணி வெளியிட்ட அறிக்கை: பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்திற்கு நூல்கள் வாங்கியதில் நடந்த ஊழல் குறித்து ஆணையம் அமைத்து விசாரிக்க வேண்டும். கல்வி, நூலகம் சார்ந்த விஷயங்களிலும், அறிவை வளர்க்கும் நூல்களை வாங்குவதிலும் ஊழல் செய்வதை மன்னிக்கவே முடியாது. அறிவார்ந்த சமூகத்தை உருவாக்குவது தான் நூலகங்களின் நோக்கம். அவற்றில் மக்களுக்கு பயனுள்ள, அறிவை வளர்க்கக்கூடிய நூல்கள் தான் இடம்பெற வேண்டும். எவராலும் அறியப்படாத, யாருக்கும் பயன்படாத நூல்களை இதுவரை இல்லாத விலையைக் கொடுத்து வாங்குவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது தொடர்பான அனைத்து உண்மைகளும் வெளிக்கொண்டு வரப்பட வேண்டும். இதன் பின்னணியில் உள்ள அனைவரும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு அன்புமணி கூறியுள்ளார்.