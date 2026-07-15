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கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் ஆவணங்கள் டார்க் வெப்பில் கசிவு

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் ஆவணங்கள் டார்க் வெப்பில் கசிவு

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ADDED : ஜூலை 15, 2026 04:54 PM

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ADDED : ஜூலை 15, 2026 04:54 PM

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புதுடில்லி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்டவை குறித்த ஆயிரக்கணக்கான ஆவணங்கள் டார்க் வெப்பில் கசிந்துள்ளது.

வோர்ல்ட் லீக்ஸ் என்ற ஹேக்கர்கள், அணுமின் நிலையம் குறித்த 19 ஆயிரம் ஆவணங்களை டார்க் வெப்பில் பதிவிட்டு உள்ளனர். கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் 3வது மற்றும் 4வது அலகில் கட்டுமான பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள ரிலையன்ஸ் குழுமத்திடம் இருந்து தகவல்கள் திருடப்பட்டுள்ளன.

மொத்தம் 8,58,000 ஆவணங்களில், முக்கியமான 19 ஆயிரம் ஆவணங்கள் திருடப்பட்டுள்ளன.

3வது தரப்பு நிறுவனம் நிர்வகிக்கும் தங்களது சர்வரில் இருந்து தகவல்கள் ஓரளவு திருடப்பட்டு உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ள ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், இது குறித்து அரசுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளதுடன் எந்த மாதிரியான தகவல்கள் கசிந்துள்ளன என்பதை கூற மறுத்துவிட்டது.

டார்க் வெப்பில், 2016 முதல் 2025 மே மாதம் வரையில் சேமிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் கசிந்துள்ளன. வென்டிலேசன், குளிரூட்டும் அமைப்பு, பொது கட்டுப்பாட்டு அறைக்கான லே அவுட்கள், கருவிகள் பரிசோதனை விவரம், சப்ளையர் பட்டியல், இன்சூரன்ஸ் பாலிசிகள் ஆகியவை கசிந்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் 2027 ம் ஆண்டு செயல்பாட்டிற்கு வர உள்ள கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் 3 மற்றும் 4வது அலகை சேர்ந்தவை. இதற்கான கட்டுமானங்கள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. ரஷ்ய அரசுக்கு சொந்தமான ரோசாட்டம் நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ள அணு உலைகளின் மைய அமைப்புகளுக்கான வடிவமைப்புகள் கசிந்த தகவல்களில் இல்லை.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இந்திய அணுசக்தி மின்சார வாரியத்துடன் இணைந்து ஐசிஇஆர்டி( India's Computer Emergency Response Team) விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

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