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நினைத்ததை செய்வது எல்லாம் சுதந்திரமாகாது; சொல்கிறார் அஜித் தோவல்

நினைத்ததை செய்வது எல்லாம் சுதந்திரமாகாது; சொல்கிறார் அஜித் தோவல்

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ADDED : ஆக 01, 2026 08:17 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 08:17 PM

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புனே: நினைத்ததை செய்வது எல்லாம் சுதந்திரம் ஆகிவிடாது என்று லோகமான்ய திலக் விருது பெற்ற தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் தெரிவித்துள்ளார்.

மஹாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இந்த விருதை அவருக்கு வழங்கினார். அதன்பிறகு மேடையில் அவர் பேசியதாவது; ஒவ்வொரு இந்தியரும், குறிப்பாக நமது இளைஞர்கள், திலகரின் வார்த்தைகளைச் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். இந்தியாவிற்காக அவர் கொண்டிருந்த தொலைநோக்குப் பார்வையையும் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும்.

இன்றைய இளைஞர்கள் இந்தியா எப்போதும் இப்போது இருப்பது போலவே தான் இருந்திருக்கிறது என்று நினைக்கலாம். தாங்கள் விரும்பியதைச் செய்வது தான் சுதந்திரம் என்று தவறாகப் புரிந்து கொண்டுள்ளனர். ஆனால் சுதந்திரத்தின் உண்மையான அர்த்தம் அதுவல்ல.

இந்தச் சுதந்திரத்திற்காகத் தங்களது உயிரைத் தியாகம் செய்து, போராடி, தலைமை தாங்கியவர்களில் லோகமான்ய திலகர் முன்னணியில் நின்றார். குரல் எழுப்பவே அனைவரும் அஞ்சிய காலத்தில், அவர் ஒரு மாபெரும் தலைவராக திகழ்ந்தார். இவ்வாறு தோவல் கூறினார்.

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