மாநில கட்சிகளின் நன்கொடை வசூல் ஒரே ஆண்டில் 3 மடங்கு அதிகரிப்பு: முதலிடம் பிடித்தது திமுக
மாநில கட்சிகளின் நன்கொடை வசூல் ஒரே ஆண்டில் 3 மடங்கு அதிகரிப்பு: முதலிடம் பிடித்தது திமுக
UPDATED : ஆக 06, 2026 10:49 PM
ADDED : ஆக 06, 2026 10:47 PM
UPDATED : ஆக 06, 2026 10:49 PM ADDED : ஆக 06, 2026 10:47 PM
புதுடில்லி: முந்தைய ஆண்டைவிட, 2024 - 25ல் மாநில அரசியல் கட்சிகள் மூன்று மடங்கு அதிகமான நன்கொடைகள் பெற்றுள்ளன. இந்த ஆண்டில் அதிகபட்சமாக 365.78 கோடி ரூபாயை திமுக நன்கொடையாக பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது' என, ஏடிஆர் எனப்படும் ஜனநாயக சீர்திருத்த சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
டில்லியை தலைமையிடமாக வைத்து செயல்படும் ஏடிஆர் தேர்தல் கமிஷனிடம் அரசியல் கட்சிகள் அளிக்கும் பிரமாண பத்திரத்தின் அடிப்படையில் வேட்பாளர்களின் சொத்து மதிப்புகள், அரசியல் கட்சிகள் பெற்ற நன்கொடை குறித்த விபரங்களை வெளியிட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், 2024 - 25ல் மாநில அரசியல் கட்சிகள் பெற்ற நன்கொடை விபரங்களை ஏடிஆர் வெளியிட்டுள்ளது.
அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த 2023 - 24ல், மாநில அரசியல் கட்சிகள் 347.69 கோடி ரூபாயை நன்கொடையாக பெற்றன. இது, 2024 - 25ல் 1,051.56 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது. அதன்படி, ஒரே ஆண்டில் அரசியல் கட்சிகளின் நன்கொடை மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
2024 - 25ல், அதிகபட்சமாக 365-.78 கோடி ரூபாயை நன்கொடையாக பெற்று திமுக முதலிடத்தில் உள்ளது. அடையாளம் தெரியாத நன்கொடையாளர்களிடம் இருந்து 300.64 கோடி ரூபாயை இக்கட்சி பெற்றுள்ளது.
184.96 கோடி ரூபாய் நன்கொடையாக பெற்று மேற்கு வங்கத்தின் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டாவது இடத்திலும், 140.04 கோடி ரூபாயுடன் ஆந்திரவை சேர்ந்த ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது.
கடந்த 2023 - 24ல், அதிகபட்சமாக 100.19 கோடி ரூபாயை நன்கொடையாக பெற்று தெலுங்கு தேசம் கட்சி முதலிடம் பிடித்தது.
திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சி, ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சி, அ.திமுகபிஜு ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகள் பெரு நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் நன்கொடைகளையே பெரும்பாலும் சார்ந்திருந்தன.
கடந்த 2023 - 24ல், 227.61 கோடி ரூபாயும், 2024 - 25ல் 644.93 கோடி ரூபாயும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரு நிதியாண்டுகளிலும், 'ப்ரூடன்ட் எலக்டோரல் டிரஸ்ட்' மிகப்பெரிய நன்கொடையாளராக உள்ளது. இது, மொத்தம் 434 கோடி ரூபாயை வழங்கியுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.