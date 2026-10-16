திமுக, அதிமுகவுக்கு ரூ.260 கோடி நன்கொடை: வாரி வழங்கியது லாட்டரி நிறுவனம்
திமுக, அதிமுகவுக்கு ரூ.260 கோடி நன்கொடை: வாரி வழங்கியது லாட்டரி நிறுவனம்
ADDED : அக் 16, 2026 09:51 PM
ADDED : அக் 16, 2026 09:51 PM
புதுடில்லி: கொல்கட்டாவைச் சேர்ந்த, 'டைகர் அசோசியேட்ஸ்' என்ற லாட்டரி நிறுவனம், 2025 - 26ல், திமுக, அதிமுகவுக்கு, மொத்தம், 260 கோடி ரூபாயை நன்கொடையாக வழங்கி உள்ளது.
தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சிகளான திமுகவும், அதிமுகவும், 2025 - 26ல், தாங்கள் பெற்ற நன்கொடை குறித்த விபரங்களை தேர்தல் கமிஷனில் சமர்ப்பித்துள்ளன. இந்த நிதியாண்டில் மொத்தம், 191.19 கோடி ரூபாயை திமுக நன்கொடையாக பெற்றுள்ளது. இதில், 'டைகர் அசோசியேட்ஸ்' மட்டும், 125 கோடி ரூபாய் அளித்துள்ளது.
அதேபோல், மொத்தம், 161.36 கோடி ரூபாயை அதிமுக நன்கொடையாக பெற்றுள்ளது. இதில், 135 கோடி ரூபாயை, 'டைகர் அசோசியேட்ஸ்' வழங்கி உள்ளது. 2024 - 25ம் நிதியாண்டில், இரு கட்சிகளுக்கும் சேர்த்து, இந்நிறுவனம், 110 கோடி ரூபாய் வழங்கிய நிலையில், நடப்பாண்டில் தன் பங்களிப்பை இரு மடங்கிற்கும் மேல் உயர்த்தியுள்ளது. இரு நிதியாண்டுகளில் மட்டும், இந்த இரு கட்சிகளுக்கும் இந்நிறுவனம் மொத்தம், 370 கோடி ரூபாயை வழங்கி உள்ளது.
டைகர் அசோசியேட்ஸ் நிறுவனத்தின் கூட்டாளி சுப்பையன் நாகராஜன், தவெகவைச் சேர்ந்த தமிழக பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ஆதவ் மாமனாரும், பிரபல லாட்டரி தொழிலதிபருமான சாண்டியாகோ மார்ட்டினின் நீண்டகால கூட்டாளி ஆவார். மற்ற நிறுவனத்திலும் இருவரும் கூட்டாளிகளாக உள்ளனர்.
இது தவிர, 'புருடென்ட் எலக்டோரல் டிரஸ்ட்' என்ற அறக்கட்டளை, மதிப்பீட்டு நிதியாண்டில், திமுகவுக்கு மட்டும், 25 கோடி ரூபாய் நன்கொடை அளித்துள்ளது. பெரும்பாலான நன்கொடைகள், தமிழக சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன் வழங்கப்பட்டுள்ளன.