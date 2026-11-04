எந்த தவறுக்கும் அடிமையாகாதீர்கள்: மாணவர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் அறிவுரை
எந்த தவறுக்கும் அடிமையாகாதீர்கள்: மாணவர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் அறிவுரை
UPDATED : நவ 04, 2026 05:13 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:11 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 05:13 PM ADDED : நவ 04, 2026 04:11 PM
சென்னை: தமிழகம், புதுச்சேரியில் அரசுத் தேர்வில் சாதித்த பள்ளி மாணவ, மாணவிகளை பாராட்டி சென்னை நீலாங்கரையில் தவெக சார்பில் விழா நடந்தது.
நன்றி
இவ்விழாவில் முதல்வர் விஜய் பேசியதாவது: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். அப்பா அம்மாவுக்கு வணக்கம். வெறும் வணக்கம் சொல்லி கடந்து போய்விட முடியாது. பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லணும். அனைவருக்கும் கோடி கோடி நன்றி சொல்லி ஆகணும்.
ஒரு மேடைக்கு வலிமையான அடிமட்டம் இருக்க வேண்டும் என சொல்வார்கள். அப்படி இந்த மேடைக்கு வலுவான அடித்தளமே நீங்கள் தான். இது அளவற்ற அன்பு மற்றும் ஆதரவு என சொல்வேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு வரத்தை கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன்.
நான் முதல்வராக இங்கு வரவில்லை. எப்போதும் போல் உங்கள் அண்ணனாக வந்து இருக்கிறேன். உங்களுக்கும் சேர்த்து அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன். அதை நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும்.
அரசியல் பேசவரவில்லை
என்னடா விஜய் அரசியல் பேச போகிறார் எனவும், 2029க்கு இப்போதே தயார் பண்ணுகிறாரா என நீங்கள் நினைக்கலாம். அப்படி எதுவும் கிடையாது. அரசியல் பேச வரவில்லை.ஓட்டு கேட்டு வரவில்லை. கட்சியை பற்றி பேச வரவில்லை. இப்போது கட்சி, அரசியல் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை என்று நினைக்கிறேன்.
கவலை வேண்டாம்
அறிவுரை உங்களுக்கு தேவையில்லை. 'அட்வான்ஸாக' நீங்களே சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள். எல்லாரும் உங்களின் தனித்தன்மையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். தனித்தன்மையுடன் ஒருவர் இருந்தால் பலருக்கு பிடிக்காது. அதற்கு இடையூறு செய்யவும், தடை போடவும் முயற்சி செய்வார்கள். யார் என்ன தடை போட்டாலும் கவலை படாதீர்கள். எப்போது எல்லாம் தடை வருகிறதோ, தடுக்க நினைக்கிறார்களோ, நீங்கள் வெற்றி பெறப்போகிறீர்கள் என்பது அவர்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்துவிட்டது அர்த்தம்.
அடிமையாக கூடாது
கூட இருப்பவர்களே ஊக்குவிக்க மாட்டார்கள். என்ன வேண்டும் என்பதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். இது உங்களுக்கான விழா. எவ்வளவு எதிர்பார்ப்புடன் வந்து இருப்பீர்கள். அதனை நிறைவேற்ற தான் வந்துள்ளேன். பரஸ்பர மரியாதை இருக்க வேண்டும். லஞ்சம், ஊழல் போதைப்பொருள் பக்கம் செல்லாதீர்கள். எந்த தவறுக்கும் அடிமையாகி விடாதீர்கள். உங்கள் நண்பர்கள் தவறு செய்யக்கூட யோசிப்பார்கள். அதன் பிறகு படிப்படியாக எந்த தவறுக்கும் அடிமையாகிவிடக்கூடாது என்ற பயிற்சி வந்துவிடும். என்னுடன் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள். உங்களுடன் நான் இருக்கிறேன். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் பேசினார்.
பிறகு மாணவர்களுக்கு பரிசு, சான்றிதழ்களை முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்.
தினமலர் நேரலை
மாணவர்களை பாராட்டி முதல்வர் விஜய் சான்றிதழ் வழங்கிய நிகழ்ச்சி தினமலர் இணையதளம் மற்றும் யூடியூப் பக்கங்களில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.
இதனை பார்க்க: