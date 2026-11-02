இலவசங்களை வழங்காதீர்கள்; மக்களின் திறனை மேம்படுத்துங்கள்: கவர்னர் அர்லேக்கர்
இலவசங்களை வழங்காதீர்கள்; மக்களின் திறனை மேம்படுத்துங்கள்: கவர்னர் அர்லேக்கர்
ADDED : நவ 02, 2026 08:40 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:40 AM
சென்னையில் நடந்த தமிழ்நாடு தின விழா கொண்டாட்டத்தில் தமிழக கவர்னர் அர்லேகர் பேசியதாவது: மாநில அரசு அனைத்தையும் இலவசமாக வழங்குவதற்கு பதிலாக மக்களுக்கு பொருட்களை வாங்கும் திறனை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். மக்கள் தாங்களாகவே செலவு செய்யும் நிலையை உருவாக்க வேண்டும்.
மாநில அரசுகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மக்களின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம். நமது பொருளாதாரக் கண்ணோட்டத்தில் சில மாற்றங்களைக் கொண்டுவர வேண்டும். அரசால் மட்டும் வளர்ச்சியை அடைய முடியாது. வளர்ச்சித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் மக்கள் பங்கு வகிக்க வேண்டும்.
அரசுத் திட்டங்கள் உரிய பயனாளிகளைச் சென்றடைவதை குடிமக்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். தமிழகத்தில் கல்வி கற்க அனைத்து வசதிகள் இருந்தபோதிலும், எழுத்தறிவு விகிதம் ஏன் 82% முதல் 85% என்ற அளவில் நீடிக்கிறது. 100% எழுத்தறிவை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அர்லேக்கர் பேசினார்.