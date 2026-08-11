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அமித் ஷா பதிலளிக்கும் போது ஓடாதீங்க! எதிர்க்கட்சிகளுக்கு கிரண் ரிஜிஜு வேண்டுகோள்

அமித் ஷா பதிலளிக்கும் போது ஓடாதீங்க! எதிர்க்கட்சிகளுக்கு கிரண் ரிஜிஜு வேண்டுகோள்

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ADDED : ஆக 11, 2026 02:16 AM

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ADDED : ஆக 11, 2026 02:16 AM

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- நமது சிறப்பு நிருபர் -

''மாணவர்கள் போராட்டம் உட்பட எதிர்க்கட்சிகளின் அனைத்து பிரச்னைகள் குறித்தும், பார்லிமென்டில் விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பதிலளிக்கும் போது, பார்லி.,யில் இருந்து எதிர்க்கட்சிகள் ஓடி ஒளியக்கூடாது; அமைதியாக இருந்து அவர் கூறுவதை கேட்க வேண்டும்,'' என, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த பார்லி., விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த 20ல் தொடங்கியது; வரும் 13 வரை நடக்கவுள்ள நிலையில், 'நீட்' தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு, டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீதான தடியடி, அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை எழுப்பி, பார்லி.,யை தினமும் எதிர்க்கட்சிகள் முடக்கி வருகின்றன. இதனால், லோக்சபா, ராஜ்யசபாவில் எந்த அலுவல்களும் நடக்கவில்லை.

அமளி


பொதுத் தேர்வுகள் முறை கேடு தடுப்பு திருத்த மசோதா மட்டுமே விவாதம் நடந்து நிறைவேறியது. மற்ற மசோதாக்கள், எந்த விவாதமுமின்றி நிறைவேறின.

மாணவர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக பார்லி., யில், பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷா விளக்கமளிக்க தயாராக இருப்பதாக மத்திய அரசு உறுதியளித்த போதும், எதிர்க்கட்சிகள் பார்லி.,யை நடத்த விடுவதில்லை. இந்த சூழலில், கூட்டத்தொடரின் கடைசி வார அலுவல்களுக்காக பார்லி., நேற்று கூடியது. லோக்சபா வழக்கம் போல் கூடியதும், எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டன.

அமளிக்கிடையே, தீர்ப்பாய சீர்திருத்த மசோதா, சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதா, கேரளா பெயர் மாற்ற மசோதா, தேசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கார்ப்பரேஷன் திருத்த மசோதா ஆகியவை தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இவற்றில், தீர்ப்பாய சீர்திருத்த மசோதா விவாதமின்றி நிறைவேறியது. இது, தீர்ப்பாயங்களின் நியமனம், நிர்வாகம் மற்றும் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்க, ஒரு தேசிய தீர்ப்பாய ஆணையத்தை அமைக்க வழிவகுக்கிறது. பின், இரண்டு நிமிடங்களிலேயே லோக்சபா ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

விவாதம்


இதன்பின், லோக்சபா கூடியதும், பார்லி., விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கூறியதாவது: நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடக்கும் மாணவர்கள் போராட்டம் குறித்து, லோக்சபாவில் விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது. எதிர்க்கட்சிகளின் அனைத்து பிரச்னைகளுக்கு பதிலளிக்கவும் தயாராக உள்ளோம்.

மாணவர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக, பார்லி., யின் இரு சபைகளிலும் பதிலளிக்க, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தயாராக உள்ளார். எதிர்க்கட்சிகளுக்கு உண்மையிலேயே மாணவர்கள் நலன் மீது அக்கறை இருந்தால், சபையை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும்.

உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பதிலளிக்கும் போது, எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள் பார்லி.,யில் இருந்து ஓடி ஒளியக்கூடாது; இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் தயாரா? இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

அலுவல் ஆய்வு கூட்டம்


லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா தலைமையில் அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில், பார்லி., விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் கவுரவ் கோகோய் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். கூட்டத்தில், சபை நடவடிக்கைகள் குறித்தும், நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய மசோதாக் கள் குறித்தும் விவாதிக்கப் பட்டன. அப்போது, சபையை நடத்த ஒத்துழைக்கும்படி அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கோரினார். 'மாணவர்கள் மீதான தடியடி குறித்து அமைச்சர் அமித் ஷா விளக்கம் அளித்தால் மட்டுமே, பார்லி.,யை நடத்த அனு மதிப்போம்' என, கவுரவ் கோகோய் கூறினார். கூட்டத்தில், சபையை நடத்துவது தொடர்பாக சுமுக முடிவு எடுக்கப்படவில்லை.



வங்கியாளர்களின் கணக்கு புத்தக சான்றுகள் மசோதா நிறைவேறியது


ராஜ்யசபா நேற்று கூடியதும், பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், மத்திய நிதி அமைச்சருமான நிர்மலா சீதாராமன், வங்கியாளர்களின் கணக்கு புத்தக சான் று கள் மசோதா -- 2026ஐ தாக்கல் செய்தார். எதிர்க்கட்சிகளின் அமளிக்கிடையே, குரல் ஓட்டெடுப்பு மூலம் இந்த மசோதா விவாதமின்றி நிறைவேற்றப்பட்டது. சட்ட நடவடிக்கைகளில் நிதி பதிவுகள் பயன்படுத்தப்படும் முறையை நவீனமயமாக்க, ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட வங்கியாளர்களின் கணக்கு புத்தக சான்றுகள் சட்டம் -- 1891க்கு பதிலாக, இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது, வங்கி சான்றுகளை நிர்வகிக்கும் சட்டக் கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்க முயல்கிறது. இந்த மசோதா, கடந்த 5ல் லோக்சபாவில் நிறைவேறியது.



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