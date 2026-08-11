அமித் ஷா பதிலளிக்கும் போது ஓடாதீங்க! எதிர்க்கட்சிகளுக்கு கிரண் ரிஜிஜு வேண்டுகோள்
அமித் ஷா பதிலளிக்கும் போது ஓடாதீங்க! எதிர்க்கட்சிகளுக்கு கிரண் ரிஜிஜு வேண்டுகோள்
ADDED : ஆக 11, 2026 02:16 AM
ADDED : ஆக 11, 2026 02:16 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
''மாணவர்கள் போராட்டம் உட்பட எதிர்க்கட்சிகளின் அனைத்து பிரச்னைகள் குறித்தும், பார்லிமென்டில் விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பதிலளிக்கும் போது, பார்லி.,யில் இருந்து எதிர்க்கட்சிகள் ஓடி ஒளியக்கூடாது; அமைதியாக இருந்து அவர் கூறுவதை கேட்க வேண்டும்,'' என, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த பார்லி., விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த 20ல் தொடங்கியது; வரும் 13 வரை நடக்கவுள்ள நிலையில், 'நீட்' தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு, டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீதான தடியடி, அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை எழுப்பி, பார்லி.,யை தினமும் எதிர்க்கட்சிகள் முடக்கி வருகின்றன. இதனால், லோக்சபா, ராஜ்யசபாவில் எந்த அலுவல்களும் நடக்கவில்லை.
அமளி
பொதுத் தேர்வுகள் முறை கேடு தடுப்பு திருத்த மசோதா மட்டுமே விவாதம் நடந்து நிறைவேறியது. மற்ற மசோதாக்கள், எந்த விவாதமுமின்றி நிறைவேறின.
மாணவர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக பார்லி., யில், பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷா விளக்கமளிக்க தயாராக இருப்பதாக மத்திய அரசு உறுதியளித்த போதும், எதிர்க்கட்சிகள் பார்லி.,யை நடத்த விடுவதில்லை. இந்த சூழலில், கூட்டத்தொடரின் கடைசி வார அலுவல்களுக்காக பார்லி., நேற்று கூடியது. லோக்சபா வழக்கம் போல் கூடியதும், எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டன.
அமளிக்கிடையே, தீர்ப்பாய சீர்திருத்த மசோதா, சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதா, கேரளா பெயர் மாற்ற மசோதா, தேசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கார்ப்பரேஷன் திருத்த மசோதா ஆகியவை தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இவற்றில், தீர்ப்பாய சீர்திருத்த மசோதா விவாதமின்றி நிறைவேறியது. இது, தீர்ப்பாயங்களின் நியமனம், நிர்வாகம் மற்றும் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்க, ஒரு தேசிய தீர்ப்பாய ஆணையத்தை அமைக்க வழிவகுக்கிறது. பின், இரண்டு நிமிடங்களிலேயே லோக்சபா ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
விவாதம்
இதன்பின், லோக்சபா கூடியதும், பார்லி., விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கூறியதாவது: நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடக்கும் மாணவர்கள் போராட்டம் குறித்து, லோக்சபாவில் விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது. எதிர்க்கட்சிகளின் அனைத்து பிரச்னைகளுக்கு பதிலளிக்கவும் தயாராக உள்ளோம்.
மாணவர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக, பார்லி., யின் இரு சபைகளிலும் பதிலளிக்க, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தயாராக உள்ளார். எதிர்க்கட்சிகளுக்கு உண்மையிலேயே மாணவர்கள் நலன் மீது அக்கறை இருந்தால், சபையை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும்.
உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பதிலளிக்கும் போது, எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள் பார்லி.,யில் இருந்து ஓடி ஒளியக்கூடாது; இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் தயாரா? இவ்வாறு அவர் கூறினார்.