'இந்தியாவுக்கு நீங்கள் பாடம் எடுக்க வேண்டாம்'... இத்தாலி அரசியல் பிரமுகருக்கு சொந்த நாட்டில் கிளம்பிய எதிர்ப்பு
'இந்தியாவுக்கு நீங்கள் பாடம் எடுக்க வேண்டாம்'... இத்தாலி அரசியல் பிரமுகருக்கு சொந்த நாட்டில் கிளம்பிய எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 11:01 PM
ADDED : நவ 16, 2026 02:32 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 11:01 PM ADDED : நவ 16, 2026 02:32 PM
ரோம்: ஹைதராபாத்தில் காங்கிரஸ் சார்பில் நடந்த பாரத் மாநாடு என்ற நிகழ்ச்சியில் இத்தாலியைச் சேர்ந்த ஐரோப்பிய சோசலிஸ்ட் கட்சி பொதுச் செயலாளர் பிலிபெக், பிரதமர் மோடி குறித்து பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. பிலிபெக்கின் பேச்சை கைதட்டியபடி, பார்த்து சிரித்த காங்கிரஸ் எம்பி ராகுலுக்கும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
பிரதமர் மோடியை விமர்சித்த பிலிபெக்கின் பேச்சுக்கு, இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனியின் கூட்டணிக் கட்சியான போர்சா இத்தாலியா கட்சியின் தலைவர் டெபோரா பெர்காமினி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது எக்ஸ் தளப்பதிவில்; ஜனநாயகத்தில் கருத்துக்களையும், குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைக்க அனைவருக்கும் சுதந்திரம் உண்டு. ஆனால் அவற்றை நிரூபிக்க வேண்டும். அனைத்துத் துறைகளிலும் தீவிர ஒத்துழைப்புடன் இருக்கும் நமது ஒரு சிறந்த நட்பு நாட்டின் உள்நாட்டு அரசியல் விவாதத்திற்குள் நுழைவது முறையற்றது.
97 கோடி மக்கள் வாக்களிக்க வழிவகை செய்யும் ஒரு தேசத்திற்கு ஜனநாயகம் குறித்துப் பாடம் எடுப்பது பொருத்தமற்றது. இந்தியாவிற்குத் தனித்துவமான ஜனநாயக அமைப்புகளும் நீதித்துறையும் இருக்கிறது, இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.