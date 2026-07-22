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எங்களது நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள்: டில்லி தடியடி வழக்கு விசாரணைக்கு சுப்ரீம்கோர்ட் மறுப்பு

எங்களது நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள்: டில்லி தடியடி வழக்கு விசாரணைக்கு சுப்ரீம்கோர்ட் மறுப்பு

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UPDATED : ஜூலை 22, 2026 07:32 PM

ADDED : ஜூலை 22, 2026 01:07 PM

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UPDATED : ஜூலை 22, 2026 07:32 PM ADDED : ஜூலை 22, 2026 01:07 PM

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நமது டில்லி நிருபர்


டில்லி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியது தொடர்பான வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் மறுப்பு தெரிவித்தது.

'நீட்' வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில், பா.ஜ.,வை சேர்ந்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, டில்லி ஜந்தர் மந்தரில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களை போலீசார் தடுக்க முயன்றதால், இருதரப்புக்கும் இடையே மோதல் உருவானது.

ஒரு கட்டத்தில் போலீசாரை நோக்கி போராட்டக்காரர்கள் கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தியதால், அங்கு வன்முறை வெடித்தது. இதையடுத்து தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும், போலீசார் அவர்களை அங்கிருந்து விரட்டியடித்தனர்.

இளைஞர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்திய சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுப்ரீம்கோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டு உள்ளது. இந்நிலையில் இன்று (ஜூலை 22) இது தொடர்பாக அவசரமாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனக் கூறி வழக்கறிஞர்கள் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அமர்வில் முறையிட்டனர்.

இதற்கு சுப்ரீம்கோர்ட் நீதிபதிகள் மறுப்பு தெரிவித்தனர். அப்போது போலீசாரால் இளைஞர்கள் தாக்கப்பட்ட வீடியோக்களை வழக்கறிஞர்கள் காண்பிக்க முயற்சித்த போது, ''இதற்கெல்லாம் எங்களுக்கு நேரமில்லை; இது போன்ற வீடியோக்களை காட்டி எங்களது நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள்'' என தலைமை நீதிபதி கருத்து தெரிவித்தார்.

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