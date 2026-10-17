இரட்டை வேடம், ஓர வஞ்சனை, பொய் மூட்டை - இந்தியாவுக்கு எதிராக கருத்துருவாக்கும் மேற்கத்திய மீடியாக்கள்
இரட்டை வேடம், ஓர வஞ்சனை, பொய் மூட்டை - இந்தியாவுக்கு எதிராக கருத்துருவாக்கும் மேற்கத்திய மீடியாக்கள்
UPDATED : அக் 18, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 17, 2026 01:40 PM
UPDATED : அக் 18, 2026 08:17 PM ADDED : அக் 17, 2026 01:40 PM
இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தையும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியையும் பிடிக்காத மேற்கத்தி மீடியாக்கள், நம் நாட்டுக்கு எதிராக செய்திகளை வெளியிடுவது இன்னும் தொடர்கிறது.
வாஷிங்டன் போஸ்ட், பிபிசி, அல்ஜசீரா, தி கார்டியன், ராய்ட்டர், தி டெலிகிராப் போன்ற மீடியாக்களுக்கு இந்தியா என்றாலே வேப்பங்காய். நமது வளர்ச்சியை இவர்களால் ஜீரணிக்கவே முடியாது. நம் நாட்டைப் பற்றிய பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் இருந்தால் இவர்களுக்கு கண் தெரியாமல் போய்விடும். ஏதாவது தப்பித்தவறி ஒரு நெகட்டிவ் விஷயம் இருந்தால் உடனே மூடிய இவர்களின் கண்கள் திறந்துகொள்ளும். சின்ன சமாச்சாரத்தை ஊதி பெரிதாக்கி, உலக அளவில் கொண்டு போவது இவர்கள் வழக்கம்.
இவர்களைப் பொறுத்தவரை, எல்லாவற்றுக்கும் இந்தியா எப்போதுமே மேற்கத்திய நாடுகளை மட்டுமே நம்பி இருக்க வேண்டும். நாமாக முன்னேறினால் நம்மை நக்கல் செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள்.
நிலாவுக்கு நாம் சந்திராயன் ராக்கெட் அனுப்பிய போதும். அணுகுண்டு சோதனை நடத்திய போதும், ‛‛லட்சக்கணக்கானோர் ஏழ்மையில் தவிக்கும்போது, இந்தியா ஏன் இதுபோன்ற திட்டங்களுக்கு இவ்வளவு செலவழிக்கிறது'' என்று கேள்வி கேட்டார்கள். கேலி செய்தார்கள். தங்கள் கருத்துக்கு ஆதரவாக சில மேற்கத்திய அமைப்புகளை அழைத்து பேச வைத்தார்கள்.
சீனாவுக்கு எதிராக பேச தைரியம் இல்லாத இவர்களுக்கு இந்தியா என்றால் மட்டும் தொக்காக தெரிகிறது. நமது வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூட மேற்கத்திய மீடியாக்களின் இரட்டை வேடத்தை கடுமையாக சாடி உள்ளார். ‛‛இந்திய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் மேற்கத்திய மீடியாக்களுக்கு என்ன வேலை. அவர்களே நேரடியாக இந்திய தேர்தல்களில் போட்டியிடுவது போல் நடந்துகொள்கின்றனர். நடுநிலையாளர்களாக இருக்க வேண்டிய மேற்கத்திய மீடியாக்கள் இந்திய விஷயங்களை ஏன் விவாதிக்கிறார்கள்'' என்று கேட்டார்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம், 2019 புல்வாமா தாக்குதல் போன்ற விஷயங்களில் நம் எதிரி நாடுகளை இவர்கள் எந்த விமர்சனமும் செய்வதில்லை. ஒரு முறை கூட இந்தியாவில் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு காரணமான பாகிஸ்தானை கண்டித்ததில்லை.
காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்து (சட்டப் பிரிவு 370) நீக்கப்பட்ட உடன், எங்கிருந்தோ இவர்கள் வந்து விட்டார்கள். ‛‛போச்சு காஷ்மீர் மக்களின் சுதந்திரம் போச்சு'' என்று கூப்பாடு போட்டார்கள்.
‛‛ஈரான் இனிமேல் இருக்காது என்று அமெரிக்க அதிபர் ஆயிரம் முறை பேசுவார். கிரீன்லாந்தை அமெரிக்கா கபால் என்று பிடித்துவிடும் என்பார். ஐரோப்பிய யூனியனுக்கு அறிவில்லை என்று கூறுவார். இறையாண்மை உள்ள இன்னொரு நாட்டை டிரம்ப் கேவலப்படுத்தலாமா என்று இவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள். அப்போது மட்டும் இவர்களுக்கு மீண்டும் கண் தெரியாது. காதும் கேட்காது.
இந்த மீடியாக்களின் செய்தி அறைகளில் பேசுவதும் கொள்கை வகுப்பதும் இந்தியாவுக்கு எதிராகத் தான். கேட்டால், ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான சம்பவங்கள் நடக்கின்றன, தனி மனித சுதந்திரம் பாதிக்கப்படுகிறது'' என்று கதை விடுவார்கள்.
டில்லியில் கரப்பான் அமைப்பினர் நடத்தும் போராட்டத்தை பெரிதாக்கி, இந்தியாவுக்கு எதிரானவர்களுக்கு சாமரம் வீசுவார்கள். தீவிரவாதிகளையும், இந்திய விரோதிகளையும் ‛‛ஹீரோ' ஆக்குவார்கள்.
எல்லாவற்றையும் விட கொடுமை, நமது இந்திய அரசியல்வாதிகளே இவர்களின் சதி வலையில் சிக்குவது தான். நாட்டுக்கு எதிரானவர்களுக்கு ஆதரவாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், திரிணாமுல் காங்., தலைவர் மம்தா, ஆம்ஆத்மி கட்சி தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் போன்றவர்கள் பேசுவது, இந்த மேற்கத்திய மீடியாக்களைப் பார்த்து தான்.
‛‛நமது உள்நாட்டு விவகாரத்தில் தலையிடுவதற்கு மேற்கத்திய மீடியாக்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது. எங்கள் பிரச்னைகளை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்கிறோம்'' என்று நமது எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் கூறினால் மேற்கத்திய மீடியாக்கள் நம்மிடம் வாலாட்டுவார்களா.
எனவே, ஒரு கண்ணில் வெண்ணெய்யும் மறு கண்ணில் சுண்ணாம்பையும் வைக்கும் மேற்கத்திய மீடியாக்களின் சதித்திட்டத்தை நமது மக்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.