சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.15 கோடி போதைப்பொருள் பறிமுதல்: சர்வதே கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த பெண் கைது
சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.15 கோடி போதைப்பொருள் பறிமுதல்: சர்வதே கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த பெண் கைது
ADDED : ஜூன் 30, 2026 03:09 PM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 03:09 PM
சென்னை: எத்தியோப்பியாவில் இருந்து விமானத்தில் சென்னை வந்த சர்வதேச கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த இளம்பெண்ணிடம் ரூ.15 கோடி மதிப்புள்ள 850 கிராம் கொக்கைன் போதைப்பொருளை டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்ததுடன், அவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
ரகசிய தகவல்
எத்தியோப்பியாவில் இருந்து, சென்னைக்கு வரும் எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில், சர்வதேச போதை மருந்து கடத்தும் கும்பலைச் சேர்ந்த இளம் பெண் ஒருவர், கொக்கைன் போதை பொருளை, சென்னைக்கு கடத்தி வருவதாக டிஆர்ஐ எனப்படும், மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறையினருக்கு, ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
கண்காணிப்பு
இதையடுத்து டிஆர்ஐ தனிப்படை அதிகாரிகள், நேற்று ( ஜூன் 29) காலை, சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். எத்தியோப்பியா தலைநகர் அடிஸ் அபாபாவில் இருந்து, சென்னையில் தரையிறங்கிய எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் வந்த பயணிகளை, டி ஆர் ஐ அதிகாரிகள், கண்காணித்தனர்.
அப்போது கென்யாவில் இருந்து எத்தியோப்பியா வழியாக சுற்றுலா விசாவில் வந்த 35 வயது மதிக்கத்தக்க கென்யா இளம்பெண் மீது டிஆர்ஐ அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அவரை நிறுத்தி விசாரித்தனர். அப்போது, அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பேசினார்.
மவுனம்
இதனால் அதிகாரிகள், அந்த இளம் பெண்ணை, வெளியில் அனுப்பாமல், சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்று, விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போதும் அந்த இளம் பெண், விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்காமல், அதிகாரிகளின் எந்த கேள்விகளுக்கும், பதில் அளிக்காமல் மவுனம் சாதித்தார்.
அந்தப் பெண்ணின் உடைமைகளை முழுமையாக பரிசோதித்ததில் அதில் சந்தேகப்படும்படியாக எதுவும் இல்லை. இதை அடுத்து, இளம் பெண்ணை, விமான நிலைய மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று, அவருடைய வயிறு பகுதியை எக்ஸ்ரே எடுத்துப் பார்த்தனர். அவர் வயிற்றுக்குள் பெருமளவு கேப்சூல்கள் விழுங்கி வந்திருப்பது தெரிய வந்தது.
மருத்துவ குழுவினர் உதவியுடன், அந்தப் பெண் விழுங்கிய70 கேப்சூல்கள், வெளியில் எடுக்கப்பட்டன. அந்த கேப்சூல்களை உடைத்துப் பார்த்தபோது, மிகவும் உயர்தரமான, கொக்கைன் போதைப் பொருள் கேப்சூல்களில், மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. சுமார் 850 கிராம் கொக்கயின் கேப்சூல்களை பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு சுமார் ரூ.15 கோடி என்று கூறப்படுகிறது.
விசாரணை
இதை அடுத்து டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் கென்யா நாட்டு இளம் பெண்ணை கைது செய்து, போதைப் பொருளையும் பறிமுதல் செய்து மேலும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இவர் சென்னையில் இந்த போதை பொருளை யாரிடம் கொடுப்பதற்காக கடத்தி வந்தார்? சர்வதேச போதை கடத்தும் கும்பலை சேர்ந்தவர்கள், சென்னையில் எங்கு இருக்கிறார்கள்? என்றும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.