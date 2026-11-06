பாலியல் வழக்கில் துாக்கு :பாதிரியார் மேல்முறையீடு: உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைப்பு
பாலியல் வழக்கில் துாக்கு :பாதிரியார் மேல்முறையீடு: உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 02:12 AM
ADDED : நவ 06, 2026 02:11 AM
UPDATED : நவ 06, 2026 02:12 AM ADDED : நவ 06, 2026 02:11 AM
மதுரை: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 4 சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் போக்சோ நீதிமன்றத்தால் துாக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பாதிரியார் ஆபிரகாமின் மேல்முறையீட்டு மனுவை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை ஒத்திவைத்தது.
மேல இலந்தகுளத்தை சேர்ந்த ஆபிரகாம் 47, மதபோதகராக பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை அழைத்துச் சென்று ஊழியம் செய்தார். 2022ல் ஊழியத்துக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 சிறுமிகள் உட்பட 4 சிறுமிகளை அவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்.
தேவர்குளம் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிந்தனர். விசாரித்த திருநெல்வேலி போக்சோ நீதிமன்றம் ஆக.,19ல், அவருக்கு துாக்கு தண்டனையும் பாதிக்கப்பட்ட 4 சிறுமிகளுக்கும் தலா ரூ.10 லட்சத்தை இழப்பீடாக தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டது.
இதை பரிசீலித்து முடிவெடுக்க உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கீழமை நீதிமன்றம் ஆவணங்களை அனுப்பியது. தண்டனையை ரத்து செய்யக்கோரி ஆபிரகாம் தனியாக மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தார். நீதிபதிகள் எம். நிர்மல்குமார், என். குணசேகரன் அமர்வு, உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி துாக்கு தண்டனை வழக்குகளில் நீதிமன்றத்திற்கு உதவுவ நடுநிலை அறிவுரையாளர்களாக மூத்த வழக்கறிஞர் காந்தி, வழக்கறிஞர்கள் கமாலினி, ராமசாமி ஆகியோரை நியமித்து ஏற்கனவே விசாரணையை ஒத்திவைத்திருந்தது.
நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது நீதிபதிகள் நவ.,19க்கு மீண்டும் ஒத்திவைத்தனர்.