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70 சதவீதம் எத்தனால் வருமானம் விவசாயிகளுக்கு தான் போகிறது!

70 சதவீதம் எத்தனால் வருமானம் விவசாயிகளுக்கு தான் போகிறது!

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UPDATED : ஜூலை 04, 2026 08:10 PM

ADDED : ஜூலை 04, 2026 06:16 PM

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UPDATED : ஜூலை 04, 2026 08:10 PM ADDED : ஜூலை 04, 2026 06:16 PM

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நமது நிருபர்

பார்முலா 1 கார்களிலும் எத்தனால் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. எத்தனாலின் செயல் திறனுக்கு இதுவே சாட்சி என்று, தொழில் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் அவர்கள் ''வாகனங்களுக்கு எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாது'' என்று உறுதி அளித்தனர்.

கனடா, பராகுவே நாடுகளில்...

இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா முன்னாள் சேர்மன் வர்த்திகா சுக்லா கூறுகையில், ''ஆட்டோ மொபைல் தொழில் துறை, மிக தீவிரமான பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு திருப்தி அடைந்தபிறகே, பெட்ரோலில் எத்தனால் 20 சதவீதம் கலப்பதை ஏற்றுக்கொண்டது. கனடா, பராகுவே நாடுகள் ஏற்கனவே E20 பெட்ரோலை பயன்படுத்தி வருகின்றன'' என்றார்.

மாருதி சுசூகி சீனியர் எக்சிகியூட்டிவ் ராகுல் பார்தி கூறுகையில்,''எத்தனால் 20 சதவீதம் கலப்பு செய்யப்பட்ட E20 பெட்ரோல் பாதுகாப்பானது; கவலைக்குரிய விஷயங்கள் எதுவும் அதில் இல்லை'' என்றார்.

வருவாய் அதிகரிப்பு

இந்தியன் ஆயில் முன்னாள் சேர்மன் அசோக் கூறுகையில், ''பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பதன் மூலம் நாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கார்பன் உமிழ்வு குறைந்துள்ளது; விவசாயிகளின் வருவாய் அதிகரித்துள்ளது'' என தெரிவித்தார்.

எத்தனால் செயல்திறனுக்கு சாட்சி!

எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் பயன்படுத்தினால் வாகன செயல்திறன் குறையுமா? என்பதற்கு டொயோட்டா கிர்லோஸ்கர் செயல் துணைத்தலைவர் விக்ரம் குலாத்தி கூறியதாவது: வாகன மைலேஜைப் பொறுத்தவரை, ஆய்வுகளின்படி சிறிய சரிவு ஏற்படுவது உண்மைதான். இதற்குக் காரணம், எத்தனாலில் ஆற்றல் அளவு (energy content) குறைவாக இருப்பதே; ஆனால், வாகன செயல்திறன் (performance) உண்மையில் மேம்படுகிறது.

வாகனத்தின் வேகம் பெறும் திறன் (முடுக்கம்) அதிகரிக்கிறது. பார்முலா 1 பந்தயங்களில் தூய எத்தனால் பயன்படுத்தப்படுவதே இதற்கு சாட்சி. எனவே, வாகன செயல்திறன் குறைகிறது என்று சொல்ல முடியாது.

எத்தனால் பயன்பாட்டால் வெளிநாடுகளில் இருந்து பெட்ரோலியம் இறக்குமதி செய்வது குறைகிறது. இதன் மூலம் இதுவரை நாட்டுக்கு ரூ.1.9 லட்சம் கோடி அந்நியச் செலாவணி மிச்சம் ஆகியுள்ளது. இதில், விவசாயிகளுக்கு மட்டும் ரூ.1.6 லட்சம் கோடி கிடைத்துள்ளது. இவ்வாறு விக்ரம் குலாத்தி தெரிவித்துள்ளார்.

70% வருவாய்

எத்தனால் விலையில் 70% விவசாயிகளுக்கு வருவாயாக கிடைக்கிறது. பல ஆய்வகங்களில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் படி 4 முதல் 5 சதவீதம் மட்டுமே மைலேஜ் குறைவது தெரிய வருகிறது.

20 சதவீதம் எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் பழைய வாகனங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தினாலும், வண்டி கெட்டு போகும் என்று எந்த ஆய்வகங்களின் முடிவிலும் தெரியவரவில்லை.

அதேபோல், 20 சதவீதம் எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் பழைய வாகனங்களில் பயன்படுத்தும் போது, 30 சதவீதம் மைலேஜ் குறையும் என்று சொல்வது எந்த அடிப்படையும் இல்லாத குற்றச்சாட்டு.

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