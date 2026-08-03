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ஜப்பானை உருக்குலைத்த நிலநடுக்கம்; தண்ணீர், மின்சாரம் இன்றி தவிக்கும் மக்கள்

ஜப்பானை உருக்குலைத்த நிலநடுக்கம்; தண்ணீர், மின்சாரம் இன்றி தவிக்கும் மக்கள்

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UPDATED : ஆக 03, 2026 06:46 PM

ADDED : ஆக 03, 2026 04:28 PM

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UPDATED : ஆக 03, 2026 06:46 PM ADDED : ஆக 03, 2026 04:28 PM

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டோக்கியோ: ஜப்பானில் நிலநடுக்கம் பாதித்த குமாமாட்டோ மாகாணத்தில் கடுமையான வெப்பம், தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

ஜப்பானில் கடந்த சில நாட்கள் முன்பாக சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டரில் 7.1 ஆக பதிவான இந்நிலநடுக்கம் பெரும் சேதத்தையும், உயிரிழப்பையும் ஏற்படுத்தியது. கிட்டத்தட்ட பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 38 ஆக அதிகரித்தது. பல ஆயிரக்கணக்கானோர் வீடுகளை இழந்து தவித்தனர்.

நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் எங்கு பார்த்தாலும் கட்டடக் குவியல்கள் காணப்பட, அவற்றை அதிகாரிகள் அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். வீடுகளை இழந்த மக்கள் பாதுகாப்பாக நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

இந் நிலையில் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குமாமாட்டோ மாகாணம் மக்கள் வாழ்வாதாரமின்றி தவித்து வருகின்றனர். அங்கு பெரும்பாலான மக்களின் வீடுகள் முற்றிலும் இடிந்துவிட்டன. மேலும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையுடன் நெரிசலான தங்குமிடங்களில் வசித்து வருகின்றனர். 46000 வீடுகளில் இன்னமும் தண்ணீர் இல்லை. எரிபொருள் பற்றாக்குறையும் காணப்படுகிறது.

உசி மற்றும் ஹிகாவா மாகாணங்களில் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு வீடுகளை இழந்தோர்கள் பாதுகாப்புடன் மீட்கப்பட்டு, நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டு உள்ளனர். மீட்பு பணிகள் துரித கதியில் நடைபெற்று வருவதாகவும், அனைத்தும் வெகு விரைவில் சீரமைக்கப்படும் என மீட்புக்குழு அதிகாரிகள் கூறி உள்ளனர்.

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