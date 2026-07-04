பெனால்டி ஷூட்டில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி எகிப்து சாதனை வெற்றி!
பெனால்டி ஷூட்டில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி எகிப்து சாதனை வெற்றி!
ADDED : ஜூலை 04, 2026 04:33 AM
ADDED : ஜூலை 04, 2026 04:33 AM
அட்லாண்டா: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான நாக் அவுட் போட்டியில், பெனால்டி ஷூட்-அவுட் முறையில் வீழ்த்திய எகிப்து அணி, சாதனை வெற்றி பெற்று, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான, ‛ரவுண்ட்-16'க்கு முன்னேறியுள்ளது.
பரபரப்பான ஆட்டம்:
பிபா உலகக் கோப்பையின் ‛ரவுண்ட்-32' ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா - எகிப்து அணிகள் மோதின. ஆட்டத்தின் 13வது நிமிடத்திலேயே எகிப்து வீரர் எமாம் ஆஷூர் அபாரமாக தலையால் முட்டி ஒரு கோல் அடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
சொந்த கோல் சொதப்பல்:
பதிலடி கொடுக்க முயன்ற ஆஸ்திரேலியாவுக்கு, 55வது நிமிடத்தில் அதிர்ஷ்டம் அடித்தது. ஆஸ்திரேலிய வீரர் எய்டன் ஓ நீல் அடித்த பந்தை தடுக்க முயன்ற எகிப்து வீரர் முகமது ஹானி, எதிர்பாராதவிதமாக பந்தை தனது சொந்த கோல் போஸ்ட்டிற்குள்ளேயே அடித்து கோல் ஆக்கினார். இதனால் ஆட்டம் 1-1 என சமநிலையை எட்டியது. 90 நிமிட ஆட்ட நேர முடிவிலும், கூடுதல் நேரத்திலும் மேற்கொண்டு கோல் எதுவும் அடிக்கப்படாததால் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க 'பெனால்டி ஷூட்-அவுட்' முறை கொண்டு வரப்பட்டது.
சிறப்பாக விளையாடி பல கோல்களை தடுத்த, 22 வயது இளம் கோல்கீப்பர் பேட்ரிக் பீச்சை மாற்றிவிட்டு, ஷூட்-அவுட்டிற்காக 34 வயது சீனியர் கீப்பர் மேத்யூ ரயானை, ஆஸ்திரேய பயிற்சியாளர் களம் இறக்கினார். ஆனால், இந்த வியூகம் பலிக்கவில்லை. எகிப்தின் நட்சத்திர வீரர் முகமது சலா, முகமது சாபர், ரமி ராபியா, ஹோசாம் அப்தெல்மஜீத் ஆகியோர் கோல் அடிக்க, எகிப்து 4-2 என்ற கணக்கில் பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில் மாஸ் வெற்றி பெற்றது.
தனது 4வது உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் எகிப்து அணி, முதன்முறையாக நாக்-அவுட் போட்டியில் வென்று, காலிறுதிக்கு முந்தைய (ரவுண்ட் 16) சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.