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/செய்திகள்/தமிழகம்/தேர்தல்கள் வரும்... ஜெயிக்கப் போவது யாரு கண்ணு? ஸ்டாலினை கிண்டல் செய்த மாணிக்கம் தாகூர்

தேர்தல்கள் வரும்... ஜெயிக்கப் போவது யாரு கண்ணு? ஸ்டாலினை கிண்டல் செய்த மாணிக்கம் தாகூர்

தேர்தல்கள் வரும்... ஜெயிக்கப் போவது யாரு கண்ணு? ஸ்டாலினை கிண்டல் செய்த மாணிக்கம் தாகூர்

36

ADDED : ஜூன் 30, 2026 04:10 PM

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 04:10 PM

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சென்னை: 3 மாதங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல், 6 மாதங்களில் இடைத்தேர்தல், 3 ஆண்டுகளில் லோக்சபா தேர்தல் வரும்.எல்லா தேர்தல்களும் வரும், ஜெயிக்கப் போவது யாரு கண்ணு என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் பதில் கூறி உள்ளார்.

அவரது பேட்டி;

காங்கிரசில் பல அணிகள் இல்லை. ராகுலுக்கான ஒரே அணி தான் உள்ளது. ராகுலுக்காக தான் கூட்டம், ஓட்டு, வெற்றி வருகிறது.

தைரியமாக எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் கருத்துகளை எடுத்துச் சொல்வோம். எங்களின் கொள்கைகள், நாங்கள் எப்படி மற்றவர்களுக்கு மாற்று, சீண்டுபவர்களுக்கு அதே வேகத்தில் பதில் சொல்வோம்.

எங்கள் கட்சி ஆட்சியில் வெளியில் இருந்து கை தட்டிக் கொண்டு இருக்கும் கட்சி கிடையாது. கதர் சட்டை அணிந்த 2 பேர் மந்திரிசபையில் அமர்ந்து இருக்கிறோம். பொறுப்புடன் மக்கள் பிரச்னைகளை அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்வோம்.

தேர்தலில் தோற்றுவிட்டால் இப்படித்தான் ஆளும் அரசை குறை சொல்வார்கள்(திமுகவை குறிப்பிடுகிறார்). இது ஒரு வகையான நோய். அதை குறையாக பார்க்காதீர்கள்.

தேர்தல் வரும், 3 மாதத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல், 6 மாதத்தில் இடைத்தேர்தல், 3 ஆண்டுகள் கழித்து லோக்சபா தேர்தல் வரும். ஜெயிக்க போவது யாரு கண்ணு? இதானே கேள்வி.

தேர்தல் வரும், ஆனால் ஜெயிக்கப்போவது எங்க கூட்டணியாக தான் இருக்க போகிறது. கடந்த 45 நாட்களில் ஊழல், லஞ்சம் பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது ஒரு மாற்றம்.

இவ்வாறு மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டியளித்தார்.

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