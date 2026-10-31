ஸ்டார்லிங்க் கட்டுப்பாட்டை எலான் மஸ்க்கிடமிருந்து பறிக்க வேண்டும்; நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார நிபுணர் வலியுறுத்தல்
ஸ்டார்லிங்க் கட்டுப்பாட்டை எலான் மஸ்க்கிடமிருந்து பறிக்க வேண்டும்; நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார நிபுணர் வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 31, 2026 02:56 PM
ஸ்டார்லிங்க் ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்பம்; இவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் ஒரே நபரின் கைகளில் இருக்கக் கூடாது; ஏதோ ஒரு வகையில் அதை எலான் மஸ்க்கிடம் இருந்து பறிக்க வேண்டும் என்று நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார நிபுணர் பால் க்ரூக்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.
உலகின் முன்னணி பணக்காரர் எலான் மஸ்க். ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா, எக்ஸ் தளம் ஆகியவற்றின் உரிமையாளர். அவரது நிறுவனம், விண்வெளியில் ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்களை சுற்றி வரச் செய்துள்ளது.
அவற்றை பயன்படுத்தி, தடையற்ற இணைய சேவையை எலான் மஸ்க்கின் ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனம் வழங்குகிறது.
இதை காரணம் காட்டி, பல்வேறு உலக நாடுகளின் அரசுகளை அச்சுறுத்துவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.
அவரது ஸ்டார்லிங்க் இணைய வழிச்சேவையை உக்ரைன் ராணுவம் நம்பியுள்ள நிலையில், திடீரென தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்து இணைய சேவையின் வேகத்தை எலான் மஸ்க் குறைத்து விட்டார்.
இது, உலகம் முழுவதும், குறிப்பாக உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் ஐரோப்பிய நாடுகள் மத்தியில் எலான் மஸ்க் மீது அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார நிபுணர் பால் க்ரூக்மேன் கூறியிருப்பதாவது:
ஒரு நாட்டின் தேசியப் பாதுகாப்பைப் பாதிக்கக்கூடிய முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகாரம் எந்தவொரு தனிநபருக்கும் இருக்கக் கூடாது.
எனவே ஸ்டார்லிங்க்கை எலான் மஸ்க்கிடம் இருந்து பறிக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது.
ஸ்டார்லிங்க்கை பயன்படுத்துவது குறித்த முடிவுகள் வெளியுறவுக் கொள்கை மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்பு விவகாரங்களாகவே கருதப்பட வேண்டும்.
உக்ரைன் எப்போது, எப்படி ஸ்டார்லிங்க்கைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை மஸ்க் தீர்மானிக்க அனுமதிப்பது, போரில் அவருக்கு நேரடிச் செல்வாக்கைத் தருகிறது.
இந்த முடிவு வணிக உரிமையாளர்களிடம் அல்ல, அரசாங்கங்களிடமே இருக்க வேண்டும்.
எந்தவொரு தனிநபரும் தேசியப் பாதுகாப்புக் கொள்கையை வகுக்கக் கூடாது; அதற்கான திறனைக்கூடக் கொண்டிருக்கக் கூடாது.
ஒரு முக்கிய ராணுவச் சொத்தை ஒரு இனவெறியர், சர்வாதிகாரப் போக்குடைய சதிக்கோட்பாட்டாளரின் கைகளில் விடுவது முற்றிலும் பொறுப்பற்ற செயல்.
இவ்வாறு க்ரூக்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.