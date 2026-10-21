உக்ரைன் காலை வாரினார் எலான் மஸ்க்: ஸ்டார்லிங்க் இணையச் சேவை வேகம் குறைப்பு
உக்ரைன் காலை வாரினார் எலான் மஸ்க்: ஸ்டார்லிங்க் இணையச் சேவை வேகம் குறைப்பு
ADDED : அக் 21, 2026 07:23 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:23 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, உக்ரைன்-ரஷ்யா இடையே போர் நீடித்து வருகிறது. உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா உதவிகளை வழங்கி வந்தது. அமெரிக்கா தற்போது ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக, உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி குற்றம்சாட்டி வருகிறார். உளவு தகவல்கள் வழங்குவதையும் அமெரிக்கா நிறுத்திவிட்டதாக தெரிவித்து உள்ளார். ரஷ்யாவின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியாமல் உக்ரைன் ராணுவம் திணறி வருகிறது.
உக்ரைனுக்கு மேலும் ஒரு அதிர்ச்சியை அமெரிக்கா கொடுத்துள்ளது. உக்ரைன் ராணுவம் பயன்படுத்தும் ஸ்டார்லிங்க் இணையச் சேவையின் வேகத்தைக் குறைக்க எலான் மஸ்க் உத்தரவிட்டார். மணிக்கு 160 கிலோமீட்டருக்கும் (100 mph) அதிக வேகத்தில் பயணிக்கும் உக்ரைன் ராணுவ சாதனங்களுக்கான இணைய வேகத்தை குறைக்க ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் வரம்புகளை விதித்தது. ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் ஸ்பேஸ்எக்ஸின் ஸ்டார்லிங்க் சேவையை மட்டும் நம்பியிருந்த உக்ரைன் கடும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது.
ரஷ்ய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மீது டிரம்ப் எச்சரிக்கையை மீறி உக்ரைன் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. அதிருப்தி காரணமாகவே, அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் அமெரிக்க அதிகாரிகள், எலான் மஸ்க் கலந்தாலோசித்து இந்த வேகக் குறைப்பு முடிவை எடுத்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ''உக்ரைன் ராணுவம் பயன்படுத்துவது அமெரிக்க அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 'ஸ்டார்ஷீல்டு' (Starshield) சேவை; இதன் வேகக் குறைப்பு நடவடிக்கையை அமெரிக்க ராணுவமும், அதிபர் டிரம்புமே தீர்மானித்தனர்'' என எலான் மஸ்க் நழுவினார்.
''ஸ்டார்லிங்க் இணைய சேவை வேகத்தை குறைக்க உத்தரவிட்டது யார் என்று தனக்குத் தெரியாது, அதைத் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன்'' என டிரம்ப் எதுவுமே தெரியாதது போல் கூறிவிட்டார். தங்குதடையற்ற ஸ்டார்லிங்க் சேவையை மீண்டும் வழங்குமாறு அமெரிக்காவிடமும், ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்திடமும் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். ரஷ்யாவை எதிர்த்து போர் செய்யும் தங்கள் நாட்டின் காலை வாரி விடுவது போன்றது இந்த செயல் என்று உக்ரைன் அரசு தெரிவித்துள்ளது.