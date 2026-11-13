நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிப்பு: பிரதமர் மோடி
நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிப்பு: பிரதமர் மோடி
UPDATED : நவ 13, 2026 04:00 PM
ADDED : நவ 13, 2026 03:10 PM
UPDATED : நவ 13, 2026 04:00 PM ADDED : நவ 13, 2026 03:10 PM
பெங்களூரு:
கர்நாடகா சென்ற பிரதமர் மோடி, பெங்களூரு மெட்ரோ ரயிலின் பிங்க் லைனை துவக்கி வைத்தார். பிறகு ரூ.15 ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் முடிந்த திட்டங்களை துவக்கி வைத்தார். புதிய திட்டங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டினார்.
நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது: கொள்கையுடன் இந்தியா முன்னேறும்போதும், வளர்ச்சியில் குடிமகன் ஒவ்வொருவரும் அங்கமாகும் போதும், மக்களின் வரிப்பணம் முறையாக வளர்ச்சியில் முதலீடு செய்யும்போதும், அதனால் கிடைக்கும் பலன் நேர்மறையாகவும், அர்த்தமுள்ளதாகவும் அமையும். 2014 ல் அனைவருக்கும் வளர்ச்சி, அனைவராலும் வளர்ச்சி என்ற கொள்கையில் பணிகளை துவக்கினோம். இதனால், நாட்டில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. அவர்களின் விருப்பங்களும் அதிகரிக்கிறது.
அவர்கள், வீட்டிற்கு பிரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், டூவிலர், குழந்தைகளுக்கு சிறந்த கல்வி, ஊட்டச்சத்து, சுகாதார வசதியை ஏற்படுத்த விரும்புகின்றனர். சுற்றுலா செல்லவும், புதிய வாய்ப்புகளை ஆராயவும் நினைக்கின்றனர். இதனால் நாட்டில் புதிய தேவைகள் உருவாக்குகின்றன. ஆட்டோமொபைல்ஸ் முதல் மின்னணு பொருட்கள் வரையிலும், சுற்றுலா முதல் சேவைத்துறை வரை புதிய தொழில்களும், தொழிற்சாலைகளும், வேலைவாய்ப்பும் அதிகரிக்கின்றன.
பத்து ஆண்டுகளில் எரிசக்தி பாதுகாப்புக்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் காரணமாக, இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்ட இக்கட்டான இந்தச் சூழல் மற்றும் நெருக்கடியை மன உறுதியுடன் எதிர்கொள்ள உதவின. எரிசக்தி பாதுகாப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை ஈரான் மற்றும் அரபுநாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள போர், எடுத்துக் காட்டுகிறது.
இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.