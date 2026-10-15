நக்சல் ஆதிக்கத்துக்கு முடிவு; மக்கள் அனுபவித்த துயரங்களை அழித்துவிட முடியாது; அமித்ஷா
நக்சல் ஆதிக்கத்துக்கு முடிவு; மக்கள் அனுபவித்த துயரங்களை அழித்துவிட முடியாது; அமித்ஷா
ADDED : அக் 15, 2026 10:17 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:17 PM
சண்டிகர்: சத்தீஸ்கரில் இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிப்பதற்கும் பாஜ அரசு மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: நம் நாட்டில் நக்சல் ஆதிக்கம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்பதற்காக, கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக மக்கள் அனுபவித்த துயரங்களை நம்மால் அழித்துவிட முடியாது. நக்சல்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை பழங்குடியின மக்களுக்கு தீர்வு வழங்க வேண்டியது மாநில அரசின் கடமை. இதற்கு மத்திய அரசின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிப்பதற்கு பாஜ அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது.
பல ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் ஆட்சியில் சத்தீஸ்கரில் அடிப்படை வசதிகளைக் கூட வழங்கத் தவறியது. தற்போது உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பழங்குடியினர் கலாசாரத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும். உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த வேண்டும். நக்சலிசத்தின் எஞ்சிய தடயங்களை ஒழித்து, பஸ்தரை அமைதியான, செழிப்பான பகுதியாக மீட்டெடுக்க அரசு உறுதியாக உள்ளது
இவ்வாறு அமித்ஷா பேசினார்.