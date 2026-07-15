அமலாக்கத்துறை அனுப்பியது நோட்டீஸ்: அணி மாறினார் மம்தா கட்சி எம்.எல்.ஏ.,
அமலாக்கத்துறை அனுப்பியது நோட்டீஸ்: அணி மாறினார் மம்தா கட்சி எம்.எல்.ஏ.,
ADDED : ஜூலை 15, 2026 11:58 PM
ADDED : ஜூலை 15, 2026 11:58 PM
கொல்கட்டா: மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வர் மம்தாவிற்கு நெருக்கமானவரும் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ-.,வுமான மதன் மித்ரா, ரிதபிரதா பானர்ஜி தலைமையிலான அதிருப்தி அணியில் நேற்று இணைந்தார்.
மேற்கு வங்கத்தில், முன்னாள் மு தல்வர் மம்தாவின் திரிணமுல் காங்., கட்சி படுதோல்வி அடைந்த பின், அக்கட்சியின் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 80 பேரில், 60 பேர் தனி அணியாக பிரிந்து சென்றனர். அந்த குழுவை சேர்ந்த ரிதபிரதா பானர்ஜிக்கு, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், திரிணமுல் காங்.,கின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், மம்தா பானர்ஜிக்கு நெருக்கமானவருமான மதன் மித்ரா, நேற்று ரிதபிரதா தலைமையிலான அதிருப்தி அணியில் சேர்ந்தார்.
கமர்ஹதி தொகுதி எம்.எல்.ஏ.,வான இவர், கொல்கட்டாவில் இயங்கும் திரிணமுல் காங்கிரசின் அனைத்து தேசிய மற்றும் மாநில அளவிலான குழுவில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
சட்டசபையின் முதன்மை கொறடா பதவியில் இருந்து விலகுவதாகவும் மதன் மித்ரா தெரிவித்துள்ளார். திரிணமுல் காங்., கட்சியில் தொடர்ந்து நீடிப்பதாக கூறிய அவர், “நான் என் அறையை தான் மாற்றினேன்; வீட்டை அல்ல,” என்றார்.
நகராட்சி பணியாளர் நியமன முறைகேடு தொடர்பான விசாரணைக்காக, மித்ராவின் மனைவி மற்றும் இரு மகன்களுக்கு அமலாக்கத் துறை நேற்று முன்தினம் சம்மன் அனுப்பியிருந்தது.
இந்த சூழலில், நோட்டீஸ் வந்த மறுதினமான நேற்று, அவர் திரிணமுல் காங்கிரசின் அதிருப்தி அணியில் சேர்ந்திருப்பது மேற்கு வங்க அரசியலில் பல்வேறு விமர்சனங்களை எழுப்பியுள்ளது.