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/செய்திகள்/இந்தியா/வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ.100 கோடி சொத்து சேர்த்த பொறியாளர் ஐதராபாத்தில் கைது

வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ.100 கோடி சொத்து சேர்த்த பொறியாளர் ஐதராபாத்தில் கைது

வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ.100 கோடி சொத்து சேர்த்த பொறியாளர் ஐதராபாத்தில் கைது

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UPDATED : ஜூலை 15, 2026 04:32 PM

ADDED : ஜூலை 15, 2026 03:03 PM

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UPDATED : ஜூலை 15, 2026 04:32 PM ADDED : ஜூலை 15, 2026 03:03 PM

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ஐதராபாத்: தெலுங்கானாவில் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த ஐதராபாத் மெட்ரோபொலிட்டன் வளர்ச்சி ஆணையத்தின் தலைமை பொறியாளர் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தலைமை பொறியாளர் ரவீந்திரன் வருமானத்துக்குஅதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக தெலுங்கானா மாநில லஞ்ச ஒழிப்புப் பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து அவருக்கு சொந்தமான இடங்கள் மற்றும் உறவினர்கள், பினாமிகள் இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.

அதில், அசையும் மற்றும் அசையா சொத்து குறித்த ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அவற்றின் மதிப்பு 9.24 கோடி ரூபாய் என ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தாலும், இன்றைய சந்தை மதிப்பில் 100 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.5 இடங்களில் பிளாட்கள், 4 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், விவசாய நிலம், 3000 சதுர அடி வில்லா , வணிக வளாகம் ஆகியவை அவரது பெயரில் உள்ளன.

இதனைத் தவிர்த்து 3.82 லட்ச ரூபாய் ரொக்கம், 45 லட்சம் ரூபாய் வங்கியில் டெபாசிட், 1.44 கிலோ தங்க நகைகள்( 36.7 லட்ச ரூபாய் மதிப்பு), 12.5 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் (ரூ.10 லட்சம் மதிப்பு), 17.24 லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள வீட்டு உபயோக பொருட்கள், 9.32 லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள மின்னணு பொருட்கள், 1.16 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 4 சொகுசு கார்கள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இன்னும் வேறு எங்கும் சொத்து சேர்த்து வைத்துள்ளாரா என அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ரவீந்தரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைத்தனர்.

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