பாகிஸ்தான் அரசியல்வாதிகளிடம் இருந்து நிதி பெறும் கரப்பான் கும்பல்; ஆதாரம் இருப்பதாக மத்திய அரசு சவால்
பாகிஸ்தான் அரசியல்வாதிகளிடம் இருந்து நிதி பெறும் கரப்பான் கும்பல்; ஆதாரம் இருப்பதாக மத்திய அரசு சவால்
ADDED : நவ 05, 2026 02:07 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:07 PM
பெங்களூரு: கரப்பான் கட்சியினர் யார்? அவர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பது யார்? என்பது குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் நிருபர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: இந்தியாவிற்கு எதிரான பிரசாரங்களை முன்னெடுப்பதற்காக சில அரசியல் குழுக்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து சட்டவிரோத நிதியுதவி பெறுகிறது. கரப்பான் கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் இந்திய எதிர்ப்பு அமைப்புகளிடமிருந்து வெளிநாட்டு நிதியைப் பெறுகின்றனர்.
அபிஜீத் திப்கே மற்றும் அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோர் பாகிஸ்தான் அரசியல் வாதிகளிடம் இருந்து நிதி பெறுவதை நிரூபிக்க ஆதாரம் இருக்கிறது. இந்திய எதிர்ப்பு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் பொய் பிரசாரங்களை செய்தற்கு கரப்பான் கும்பலுக்கு நிதியுதவி அளித்து வருகின்றனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் பரப்பி வரும் தவறான பிரசாரங்களை முறியடிக்கவே இந்த உண்மைகள் பொதுவெளியில் கொண்டு வரப்படுகிறது.
தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாத சில குழுக்கள், மக்களைத் தூண்டிவிட்டு வீதிகளில் இறங்கி அரசியல் போராட்டங்களை நடத்தப் பார்கின்றனர். இவ்வாறு ஜிதேந்திர சிங் கூறினார்.